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教宗方濟各訪印尼演說 強調加強宗教間聯繫對抗極端主義

中央社／ 雅加達4日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）正在亞太地區進行訪問。 歐新社
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）正在亞太地區進行訪問。 歐新社

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）正在亞太地區進行訪問，他今天在以穆斯林人口為主的印尼發表演說，強調必須「加強」宗教間的聯繫，以對抗極端主義和不容異己。

法新社報導，教宗此次為期12天的東南亞之行首站到印尼訪問3天，接下來還將造訪巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。

教宗在此行首場演說中表示，天主教會會加強在不同宗教對話方面的努力，盼能幫助遏制極端主義。

87歲的教宗在雅加達總統府自由宮（MerdekaPalace）對約300名政治人物和宗教領袖致詞時表示：「如此一來就可以消除偏見，並培養彼此尊重和信任的氛圍。」

教宗在會晤印尼總統佐科威（Joko Widodo）後表示，不同宗教間的對話，對於應對極端主義和不容異己等共同挑戰「必不可缺」。

他說：「為了促進能確保和平、富有成效的和諧，教會希望加強宗教間的對話。」

印尼人口約2.8億，其中估計約87%為穆斯林。印尼憲法保障宗教自由。

近年來，印尼發生了幾起極端主義暴力事件，包括受伊斯蘭國（Islamic State）影響的組織「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）相關人員2021年和2022年發動自殺炸彈襲擊。

2021年的事件發生在基督宗教復活節假期前夕，造成至少19人受傷。

路透社報導，教宗在公開致詞時並未提及任何具體暴力事件，但多次提及極端主義、不容異己和操弄宗教。

教宗說：「有時對天主的信仰…不幸地被操縱來煽動分裂和升高仇恨，而不是促進和平、共融、對話、尊重、合作和友愛。」

印尼 教宗 方濟各 穆斯林

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