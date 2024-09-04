雨彈轟炸日本！千葉縣國道部分路面「大面積龜裂下陷」禁止通行

日本警方今天上午接獲路人通報，國道16號千葉縣市原市五井金杉地區路段的4個線道下陷，並出現龜裂情形，今天上午起已在事發地點附近實施交通管制，禁止車輛通行。

「每日新聞」報導，根據日本政府國土交通省（簡稱國交省）千葉國道事務所指出，位於事發地點的國道雙線各有2個線道，共4個線道下陷，且路面柏油大面積龜裂。

而下陷範圍長5.5公尺、寬15公尺，事發地點附近的雙向車道今天上午9時30分起實施交通管制。

事發地點位於工廠林立的區域。千葉縣警方與國道事務所等單位說明，這起下陷事故目前未傳出有人受傷。

市原市昨天上午降下大雨導致部分道路淹水，市原市還曾接獲警戒程度次高的「避難指示」。國道事務所等單位指出，路面下陷的原因不排除是受到大雨影響，正在調查原因。