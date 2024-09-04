快訊

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

開盤重挫...台股下跌999點 三大法人賣超1,230億元

雨彈轟炸日本！千葉縣國道部分路面「大面積龜裂下陷」禁止通行

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本市原市降下大雨導致部分道路淹水。 歐新社資料照
日本市原市降下大雨導致部分道路淹水。 歐新社資料照

日本警方今天上午接獲路人通報，國道16號千葉縣市原市五井金杉地區路段的4個線道下陷，並出現龜裂情形，今天上午起已在事發地點附近實施交通管制，禁止車輛通行。

「每日新聞」報導，根據日本政府國土交通省（簡稱國交省）千葉國道事務所指出，位於事發地點的國道雙線各有2個線道，共4個線道下陷，且路面柏油大面積龜裂。

而下陷範圍長5.5公尺、寬15公尺，事發地點附近的雙向車道今天上午9時30分起實施交通管制。

事發地點位於工廠林立的區域。千葉縣警方與國道事務所等單位說明，這起下陷事故目前未傳出有人受傷。

市原市昨天上午降下大雨導致部分道路淹水，市原市還曾接獲警戒程度次高的「避難指示」。國道事務所等單位指出，路面下陷的原因不排除是受到大雨影響，正在調查原因。

交通管制 國道 日本 淹水 車道

延伸閱讀

中國軍機侵犯日本領空 學者：加劇厭中情感

日本東京防奧客條例草案出爐 訂2025年4月上路

不再專屬日本！台灣全家引進「1神物」 網狂讚：這該得諾貝爾獎

南鐵地下化路面改造 綠園道縫合市區展現新風貌

相關新聞

印度實習女醫案所屬邦通過新法 性侵致死最重擬判死

印度發生實習女醫遭性侵致死案，引發全國抗議潮，案發所在地西孟加拉邦（West Bengal）議會昨天通過新法，若性侵導致...

雨彈轟炸日本！千葉縣國道部分路面「大面積龜裂下陷」禁止通行

日本警方今天上午接獲路人通報，國道16號千葉縣市原市五井金杉地區路段的4個線道下陷，並出現龜裂情形，今天上午起已在事發地...

教宗方濟各訪印尼演說 強調加強宗教間聯繫對抗極端主義

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）正在亞太地區進行訪問，他今天在以穆斯林人口為主的印尼發表演說，強調必須「...

希臘乾旱水庫乾涸 淹沒40多年村莊重見天日

希臘經歷幾乎沒有下雪的冬季，又度過有熱浪來襲的夏季，最近數月少雨出現乾旱，導致向近半數人口供水的一座人造湖泊乾涸，讓封印...

航空往來更安全 搭機死亡風險大幅下降

未來旅途搭乘飛機更安全嗎？一項研究指出，飛機事故所造成的死亡率持續下降，如同航空版的摩爾定律，飛行安全每十年能增加約一倍，包含台灣在內的中、低風險國家也更為提升。專家強調，飛機技術的進步及相關單位的嚴

日本東京防奧客條例草案出爐 訂2025年4月上路

日本東京都政府為遏止「顧客騷擾」（奧客行為），已擬訂開日本各地先河的顧客騷擾防止條例草案，將送進本月開議的都議會審議。如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。