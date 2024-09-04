印度實習女醫案所屬邦通過新法 性侵致死最重擬判死

印度發生實習女醫遭性侵致死案，引發全國抗議潮，案發所在地西孟加拉邦（West Bengal）議會昨天通過新法，若性侵導致被害人死亡或成為植物人，加害者可被判處死刑，但法案需總統慕爾穆（Droupadi Murmu）同意後才會生效。

位於西孟加拉邦的加爾各答，一名女實習醫師8月在R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar MedicalCollege and Hospital）遭性侵殺害，案件在全國受關注，甚至引發抗議潮，因此被稱為「達米妮案2.0」。

2012年引發全球關注印度性侵問題的「達米妮案」，是一名23歲女大生在新德里的公車遭6名男子毆打、性侵，最後傷重不治的駭人事件。

今日印度（India Today）報導指出，西孟加拉邦的新法，擬將性侵案的最低刑期由3年拉長到7年。

印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）報導則整理出這次新法幾項重要條款，包括性侵罪若成立，加害者可被判無期徒刑不得假釋，並處罰款；若性侵導致被害人死亡或變成植物人，加害者可被判處死刑，並處罰款。

此外，也將更嚴格執行兒童性侵害防治法（Protection of Children from Sexual Offences,POCSO）。對於性侵案件還要設立特別工作小組，在初步報告出爐後21天內對被告施以懲罰，且所有審判流程需30天內完成。

西孟加拉邦並撥出12億盧比（約新台幣4.6億元），用來保障醫師、護理師進出的動線上都有足夠安全防護。至於以酸液攻擊人被定罪者，將面臨終身監禁、不得假釋的情況。

印度新德里電視台（NDTV）報導提到，這次西孟加拉邦新法，在該邦朝野都有共識下，順利於議會通過，但須總統同意才會生效。這意味著，即便地方議會的法案有爭議，只要總統同意，邦議會通過的法案也可以實施。

報導指出，總統會根據部長們的建議決定是否同意，這就影響到中央是否同意正式立法，不過西孟加拉邦執政的全印草根大會（All India TrinamoolCongress）是中央執政黨印度人民黨（Bharatiya JanataParty）的主要政敵，此法前景有待考驗。