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航空往來更安全 搭機死亡風險大幅下降

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，飛機事故所造成的死亡率持續下降，如同航空版的摩爾定律之變化。（Photo by Tim Gouw on Unsplash under C.C License）
一項研究指出，飛機事故所造成的死亡率持續下降，如同航空版的摩爾定律之變化。（Photo by Tim Gouw on Unsplash under C.C License）

未來旅途搭乘飛機更安全嗎？一項研究指出，飛機事故所造成的死亡率持續下降，如同航空版的摩爾定律，飛行安全每十年能增加約一倍，包含台灣在內的中、低風險國家也更為提升。專家強調，飛機技術的進步及相關單位的嚴格審查，可降低航空事故的發生。

三級國家風險分類

歐洲新聞網》報導，美國麻省理工學院分析2018年至2022年間全球乘客和死亡數據，發現飛行比以往任何時候都更安全，而乘客在飛機上死亡率為1370萬分之一，相較去年同期平均下降了7%。

在航空安全記錄中，飛機事故發生率取決於人們搭乘飛機往返的國家，因此該團隊將國家分為低、中、高風險三級（台灣為中風險等級）。結果發現，對於低、中風險國家的乘客，死亡風險為每8000萬名乘客中會有1人死亡，而這些國家佔全球80億人口的一半以上。

然而，高風險國家的死亡風險卻高出約36%，但死亡人數仍有下降。研究指出，雖然這些國家隨著時間而有所好轉，但他們的乘客死亡風險，仍然是其他國家的許多倍。

航空安全更完善

麻省理工學院》指出，飛機技術的進步扮演重要角色，尤其美國聯邦航空局和美國國家運輸安全都採取嚴格的審查流程，並構成一種長期趨勢，而研究人員會也使用來自飛行安全基金會、世界銀行和國際航空運輸協會的相關數據。

「航空安全變得更完善！」麻省理工學院教授巴內特將航空安全的統計數據比擬為「摩爾定律」，相較於晶片的計算能力每18個月會增長一倍，航空旅行的安全性則是每十年約增長一倍，而死亡率則是每年下降約7%。

然而，前陣子美國波音公司及飛機跑道相撞的意外事故，都影響著乘客對航空公司的信心，儘管並未造成重大死傷，但仍為嚴重的飛安事故，未來航空安全依舊充滿挑戰。

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