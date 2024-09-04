希臘乾旱水庫乾涸 淹沒40多年村莊重見天日

希臘經歷幾乎沒有下雪的冬季，又度過有熱浪來襲的夏季，最近數月少雨出現乾旱，導致向近半數人口供水的一座人造湖泊乾涸，讓封印水底40多年的一座村莊遺跡顯露出來。

英國廣播公司（BBC）報導，40多年前，位於希臘南部的卡利奧村（Kallio）村民被迫撤離家園，以讓出空間興建莫爾諾斯（Mornos）水庫，向首都雅典供水。

然而，最近幾個月的乾旱導致水庫水位顯著下降，讓數棟民宅與一所學校的遺跡浮出水面。

一名前村民說，這是卡利奧村遭棄村後第2度重見天日。第一次是在1990年代，當時希臘經歷了另一段乾旱時期。

路透社報導，希臘乾燥的地中海型氣候使其特別容易受到全球暖化影響，而全球暖化又加劇夏季野火，上月森林野火還燒到雅典郊外。科學家說，與氣候變遷有關的極端天氣，現在導致莫爾諾斯湖（Lake Mornos）水位下降。

雅典大學（University of Athens）災害管理教授雷卡斯（Efthymis Lekkas）說：「這是一記警鐘。我們不知道接下來會發生什麼事。如果冬季雨水減少，事情將變得艱難。」

多里達（Dorida）市長吉安諾普洛斯（Dimitris Giannopoulos）指向俯瞰莫爾諾斯湖的吉奧納山（Mount Giona），這座山往往有積雪覆蓋，但希臘經歷了歷來最溫暖的冬季，上一個冬季見不到白雪。

他說：「吉奧納山缺水，這是從未發生過的事。」

希臘今年經歷有紀錄以來最熱的6月與7月，雅典供水與下水道公司（EYDAP）表示，莫爾諾斯水庫的水位下降30%。向雅典所在的阿提卡（Attica）地區供水的其他水庫水位也顯著下滑。

隨著水庫水位下降，希臘有關當局呼籲阿提卡地區370萬名居民節約用水。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）本週警告，希臘必須採取更多行動保護水資源。

他說：「當我們確信水資源將減少時…我們沒有辦法浪費水。」