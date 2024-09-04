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艾菲爾鐵塔永懸奧運五環引反彈 巴黎副市長辯護

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
巴黎奧運後，法國有意將象徵奧運精神的五環標誌永久懸掛於艾菲爾鐵塔，遭到鐵塔設計師艾菲爾後裔的批評，也引發一些巴黎民眾的不安。 美聯社
巴黎奧運後，法國有意將象徵奧運精神的五環標誌永久懸掛於艾菲爾鐵塔，遭到鐵塔設計師艾菲爾後裔的批評，也引發一些巴黎民眾的不安。 美聯社

巴黎副市長今天為在艾菲爾鐵塔永久懸掛象徵奧運精神的五環標誌辯護，表示五環不會破壞這座深受民眾喜愛的紀念塔，不過已有3萬多人在網路上請願反對這項計畫。

法新社報導，在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）永久懸掛五環標誌的想法，日前遭到鐵塔設計師艾菲爾（Gustave Eiffel）後裔的批評，同時引發了一些巴黎民眾的不安。

這項擬議的增建計畫，預料將涉及保護歷史建築的複雜法規。

巴黎負責體育事務的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）表示：「我們的構想是讓巴黎經歷的歷史事件長存。」

拉巴丹補充說：「奧運也是和平、博愛的象徵，無論人們怎麼說，它（巴黎奧運）都將代表這座城市的歷史，也可能代表奧林匹克運動的歷史。」

拉巴丹提到2022年艾菲爾鐵塔頂端添加了新天線，他表示五環標誌「不會改變鐵塔結構，鐵塔會隨著時間不斷演化」。

拉巴丹說：「我們不會毀損任何東西。我們將為這座標誌性建築與這座歷史悠久的巴黎紀念塔增添一個有力象徵。」

人稱「鐵娘子」的艾菲爾鐵塔在7月28日至8月11日的奧運期間，塔上豎立了一個巨大的奧運五環標誌，成為遊客自拍的熱門背景。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）8月31日宣布她打算拆除塔上的五環，因為這些環太重，無法留在塔上，會改用新的、更輕的版本替換。

截至今天晚間，已有3萬4000人在請願網站Change.org上聯署反對這個構想。

拉巴丹說：「當你做出這類決定時，總是會遇到那些不希望事情改變的人批評。」

艾菲爾後裔協會（Association of Gustave Eiffel's Descendants）1日曾表示反對將鐵塔變成「廣告據點」的構想。

協會與反對派的巴黎議員促請伊達戈更廣泛徵詢巴黎民眾與鐵塔周圍居民的意見。

巴黎奧運 標誌 艾菲爾鐵塔

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