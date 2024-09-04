日本韓國擬推通關新制 盼加速遊客入境
不只一名消息人士透露，日本與韓國政府計劃實施「事前入境審查」制度，讓雙方遊客在出發地點辦理入境手續，希望有助於減少入境等待時間，擴大人員交流。
讀賣新聞報導，日本政府之前就曾與台灣試行「台日機場入境事先確認」作業，預計明年正式實施這項制度。而日本也有意在韓國、台灣之外，擴大實施這項措施。
日本與韓國2002年共同主辦世界盃足球賽時就曾實施過「事前入境審查」制度。若這項措施上路，將是日韓首度正式導入該制。而配合2025年為日韓關係正常化60周年，雙方將加快協調作業。
「事前入境審查」制度為旅客出發之前，在自家國內的機場辦理包含確認入境文件、本人與照片等入境手續。日韓政府正在協調派遣各自的入境審查官至對方國家。
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