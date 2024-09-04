日本韓國擬推通關新制 盼加速遊客入境

巴西音樂傳奇吉貝托．吉爾（Gilberto Gil）縱橫樂壇已近60年。其一生獲獎無數，除了多座葛萊美獎傍身以外，吉爾曾榮獲聯合國教科文組織「和平藝術家」的肯定，也曾擔任巴西的文化部長，這些都象徵著他的成就獲得了超過音樂領域的認可。

2024-09-03 18:04