俄羅斯小貓進駐英國首相官邸 「第一貓」首席捕鼠官地位受挑戰

英國「第一貓」賴瑞（Larry）的英國政府首席捕鼠官地位正面臨「俄羅斯」小貓挑戰，因為首相施凱爾除了帶著愛貓喬喬（JoJo）進駐官邸，還將迎接1隻可愛的西伯利亞貓。

法新社報導，首相施凱爾（Keir Starmer）和他的家人在英國工黨（Labour）領袖於7月大選壓倒性大勝後，便帶著他們的貓咪喬喬搬入首相官邸唐寧街（Downing Street）10號。

施凱爾的孩子們原本想要1隻德國牧羊犬，但在進行「協商」後，同意讓1隻「西伯利亞小貓」加入喬喬的行列。

施凱爾接受英國廣播公司電台（BBC Radio）今天播出的訪問時表示：「我們花了漫長的夏天來回談判，商討各種選擇。最終我們選擇一隻小貓，而不是狗。」

賴瑞在過去13年來，一直是倫敦市中心英國首相官邸的頭號貓咪。

施凱爾將是賴瑞陪伴的第6位首相，他透露，貓咪大戰不是在唐寧街飼養寵物的唯一問題：「我們遇到的問題，同樣也是喬喬的問題，就是唯一一扇離開新公寓的門，是道防彈門。」

他說：「因此，要安裝貓門有點困難。」