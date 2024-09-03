越南缺電還兩度漲價 民怨欠繳2天就被斷電

越南去年深陷缺電困境，甚至兩度漲電價讓小老百姓叫苦連天。國會代表近日反映民眾心聲時表示，電力行業遇虧損就漲價讓百姓承受，但民眾只要拖欠電費1至2天就被斷電。

越南年輕人報（Tuoi Tre）今天報導，越南許多地區的選民近日紛紛表達擔憂電價上漲，並希望有降價方案來支持人民生活和企業經營。

巴地頭頓省（Ba Ria-Vung Tau）國會代表團指出，2023年電力行業虧損兩度調漲電價，民眾只要拖欠電費1至2天便馬上被斷電。建議相關單位考慮為民眾調降電價，特別是在個案面臨經濟困難的情況下。

越南經濟雜誌（VnEconomy）報導，2022年至2023年，國有越南電力集團（EVN）稅後共計虧損47.4兆越南盾（新台幣約608億元）。為了彌補虧損，越南電價去年5月與11月分別調漲3%、4.5%。

根據越南電力集團網站，越南生活用電零售價採累進方式計算，共分為6個級距，每一度電介於1806越南盾至3151越南盾（新台幣2.32元至4.05元），且還要再付8%的增值稅（VAT）。

峴港（Da Nang）選民反映，電價上漲過快且計價方式不合理，民眾必須間接承擔電力行業的虧損。建議越南工商部指導降價、穩定電價，並制定合理的電價計算方式減少民眾生活困難。

永福省（Vinh Phuc）選民則認為，儘管電力行業對國家發展做出貢獻，但仍存在缺電、輪流停電的情況，電價上漲也引起民眾的關注。

另外，前江省（Tien Giang）及河內市（Ha Noi）的選民也對電價有一些意見，期盼低費率的用電度數級距能擴大，藉此惠及一般民生用電，並且能夠穩定電價，因為電價一漲就會帶動萬物齊漲。

越南工商部表示，每年都會組織跨部門檢查小組，對越南電力集團的電力生產經營成本進行檢查，結果將作為調整平均零售電價的依據之一。

針對民眾反映只要拖欠電費1至2天就被「火速斷電」的問題，越南工商部則說，第一線人員須按照有關停止或減少供電的條件和程序執行。如果電力單位違規斷電，將根據相關規定處罰。