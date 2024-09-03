快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅她勝謝龍介

俄羅斯最致命行動之一！2飛彈襲烏克蘭41死180傷 傳軍事訓練中心遭擊中

帕運桌球／苦戰5局後惜敗 田曉雯銅牌作收「單屆1銀、1銅」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半世紀前引進消滅毒蛇…奄美大島「獴」惹禍 日政府宣布完全根除

中央社／ 東京3日專電
日本環境省今天宣布，在鹿兒島縣奄美大島被列為驅除對象的特定外來生物「獴」已經被完全根除。 圖／取自日本環境省官網
日本環境省今天宣布，在鹿兒島縣奄美大島被列為驅除對象的特定外來生物「獴」已經被完全根除。 圖／取自日本環境省官網

日本環境省今天宣布，在鹿兒島縣奄美大島被列為驅除對象的特定外來生物「獴」已經被完全根除。這種長相類似貂的生物是蛇的天敵，在大約半世紀之前為了消滅島上毒蛇而被引進，卻成為一大禍患。

朝日新聞報導，環境省表示，「這是為了保護生物多樣性，在全世界史無前例的重要成果」。

根據環境省，奄美大島的獴是在1979年左右，從率先引進獴的沖繩轉手引進，不過後來在島上迅速繁殖，反過來攻擊奄美黑兔等稀有的島上野生動物，日本政府在2000年開始正式展開驅逐行動。

隨著日本在2005年施行「防止特定外來生物危害生態系法」（簡稱「外來生物法」），「紅頰獴」被指定為「特定外來生物」，政府還組建專門的捕捉團隊。

島上有記錄的捕獲量總計超過3萬2000隻。在2000年代，每年捕獲超過2000隻，但自2018年5月以來，捕獲數量一直為零，島上各處佈置的陷阱、安裝的自動攝影機，以及出動探索犬都沒有發現獴的生存跡象。另一方面，奄美黑兔等島上的稀有物種數量在近年來有增長趨勢。

奄美大島今天召開專家研討會，會中表示，基於這些數據，利用模型推算出島上的獴已經在2023年底絕種的機率高達98.9%至99.7%，認為「根除的可能性極高」。環境省基於此結果宣布，「奄美大島上的獴已被根除」。

奄美大島與德之島、沖繩島北部，以及沖繩縣西表島在2021年被列入世界自然遺產。獴的根除，代表威脅這個「全人類共同財產」的一大威脅已經被消除。

獴曾經基於滅蛇或滅鼠的原因，被引進夏威夷和加勒比海的島嶼，但只有在面積1平方公里以下的島嶼曾經成功徹底根除，但奄美大島的面積有712平方公里，比東京23區的面積還要大。

北海道大學保全生態學名譽教授池田透表示，「在如此大的島上，成功根除侵略性極高的獴，這個成果應該給予非常高度評價。雖然四分之一世紀的時間看起來很長，但能在這段時間內將獴徹底根除，這相當不容易」。

日本

延伸閱讀

疑颱風珊珊釀災 日本3000年神木彌生杉倒塌

颱風珊珊襲日本 釀6死125傷、逾千棟屋舍浸水受損

珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛

颱風珊珊登陸九州鹿兒島！日氣象廳：將帶來驚人雨勢

相關新聞

太空人報告波音「星際飛船」發出怪聲 NASA發聲明解釋

國際太空站的美國太空總署（NASA）太空人威爾莫（Barry "Butch" Wilmore）日前報告，停靠在太空站的波...

用音樂挑戰獨裁者：巴西傳奇吉貝托．吉爾，重塑國家文化認同的音樂家部長

巴西音樂傳奇吉貝托．吉爾（Gilberto Gil）縱橫樂壇已近60年。其一生獲獎無數，除了多座葛萊美獎傍身以外，吉爾曾榮獲聯合國教科文組織「和平藝術家」的肯定，也曾擔任巴西的文化部長，這些都象徵著他的成就獲得了超過音樂領域的認可。

「英國神團」隔15年合體！演唱會票採動態定價 5千起價秒破萬歌迷氣炸

英國神團「綠洲合唱團」（Oasis）解散15年後在8月27日宣布合體回歸，加碼宣布2025年展開英國巡迴演唱行程，成千上...

首例！全球體型最大的兩種蛇類互咬廝殺 激戰結果震驚科學家

英國獨立報報導，孟加拉科學家2020年記錄了一起驚人案例，一條緬甸蟒吞食一條體型更大的網紋蟒，創下首起全球兩種體型最大的...

半世紀前引進消滅毒蛇…奄美大島「獴」惹禍 日政府宣布完全根除

日本環境省今天宣布，在鹿兒島縣奄美大島被列為驅除對象的特定外來生物「獴」已經被完全根除。這種長相類似貂的生物是蛇的天敵，...

男子醫院咖啡廳趴睡太久 保安上前關心一晃「已斷氣逾三小時」

英國西布羅姆維奇（West Bromwich）的桑德威爾綜合醫院（Sandwell General Hospital）發生了一起死亡意外。一名男子在醫院附設咖啡廳死亡多時卻未被發現，直至旁人上前搖晃，才發現他早已斷氣身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。