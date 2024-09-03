半世紀前引進消滅毒蛇…奄美大島「獴」惹禍 日政府宣布完全根除

日本環境省今天宣布，在鹿兒島縣奄美大島被列為驅除對象的特定外來生物「獴」已經被完全根除。這種長相類似貂的生物是蛇的天敵，在大約半世紀之前為了消滅島上毒蛇而被引進，卻成為一大禍患。

朝日新聞報導，環境省表示，「這是為了保護生物多樣性，在全世界史無前例的重要成果」。

根據環境省，奄美大島的獴是在1979年左右，從率先引進獴的沖繩轉手引進，不過後來在島上迅速繁殖，反過來攻擊奄美黑兔等稀有的島上野生動物，日本政府在2000年開始正式展開驅逐行動。

隨著日本在2005年施行「防止特定外來生物危害生態系法」（簡稱「外來生物法」），「紅頰獴」被指定為「特定外來生物」，政府還組建專門的捕捉團隊。

島上有記錄的捕獲量總計超過3萬2000隻。在2000年代，每年捕獲超過2000隻，但自2018年5月以來，捕獲數量一直為零，島上各處佈置的陷阱、安裝的自動攝影機，以及出動探索犬都沒有發現獴的生存跡象。另一方面，奄美黑兔等島上的稀有物種數量在近年來有增長趨勢。

奄美大島今天召開專家研討會，會中表示，基於這些數據，利用模型推算出島上的獴已經在2023年底絕種的機率高達98.9%至99.7%，認為「根除的可能性極高」。環境省基於此結果宣布，「奄美大島上的獴已被根除」。

奄美大島與德之島、沖繩島北部，以及沖繩縣西表島在2021年被列入世界自然遺產。獴的根除，代表威脅這個「全人類共同財產」的一大威脅已經被消除。

獴曾經基於滅蛇或滅鼠的原因，被引進夏威夷和加勒比海的島嶼，但只有在面積1平方公里以下的島嶼曾經成功徹底根除，但奄美大島的面積有712平方公里，比東京23區的面積還要大。

北海道大學保全生態學名譽教授池田透表示，「在如此大的島上，成功根除侵略性極高的獴，這個成果應該給予非常高度評價。雖然四分之一世紀的時間看起來很長，但能在這段時間內將獴徹底根除，這相當不容易」。