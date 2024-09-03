太空人報告波音「星際飛船」發出怪聲 NASA發聲明解釋

國際太空站的美國太空總署（NASA）太空人威爾莫（Barry "Butch" Wilmore）日前報告，停靠在太空站的波音公司「星際飛船」（Starliner）太空飛行器傳來「奇怪的噪音」。

衛報2日報導，6月5日升空的「星際飛船」推進系統出問題，造成原本只計畫出任務8天的威爾莫和同行太空人威廉斯（Sunita "Suni" Williams）在軌道上停留至今。而威爾莫8月31日通過無線電聯繫休士頓的任務控制中心，報告「星際飛船」裡面的揚聲器發出一種脈衝聲。

今日美國報報導，根據美國密西根州氣象學家戴爾（Rob Dale）分享的錄音，威爾莫說，「我有一個關於星際飛船的問題，有個奇怪的噪音通過揚聲器傳出，我不知道是什麼造成的」。

任務控制中心隨後表示已經連線，可以聽到來自「星際飛船」內部的音訊。威爾莫隨後用麥克風接收到聲音，任務控制中心回答，「好了，布奇，這一個傳過來了，有點像是一種脈衝噪音，就像聲納的乒聲」 。

威爾莫回答，「我會再傳一次，讓你們都傷腦筋，看看是否能搞清楚發生什麼事」，他接著把神秘聲響再傳了一次，然後說，「好了，交給你們了，如果你們弄清楚了，就呼叫我們」。

“There is a strange noise coming through the speakers, Houston and I don’t know what to make of it” pic.twitter.com/udDuspD9l3 — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) 2024年9月1日

任務控制中心和威爾莫的對話音訊發布後，神秘聲音消息就傳開來。NASA 2日發出聲明表示，從「星際飛船」傳出的神秘聲音已確認為揚聲器的「回授」（feedback），並保證「星際飛船」仍預定最早6日離開國際太空站。

NASA表示，「來自揚聲器的回授是太空站和星際飛船之間音訊配置的結果」，並指這種回授「很常見」，現在已經停止。

NASA指出，威爾莫報告的揚聲器回授，對組員、星際飛船或太空站運作沒有影響，星際飛船仍預定最快6日周五以無人操控方式離開太空站返回地球。