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「學生手機禁令」強制上路未遵守 匈牙利校長遭解雇…引上千人抗議

中央社／ 布達佩斯2日綜合外電報導

匈牙利一名中學校長未執行政府強制規定的「智慧型手機禁令」而遭解雇，數以千計民眾今天在首都布達佩斯（Budapest）市中心示威，聲援這位校長。

法新社報導，這項禁令於上個月頒布，要求學校在開始上課時收集學生的手機及智慧裝置。

此舉再次引發民族主義總理奧班（Viktor Orban）與教師間的緊張關係。奧班自2010年以來連續執政，過去兩年，教師們一直因惡劣的工作條件而發起抗議。

數以千計民眾在新學年的第一天聚集在內政部總部的廣場上；自2022年以來，內政部一直負責監督公共教育。

71歲的退休教師艾爾特托（Katalin Elteto）告訴法新社：「我覺得憤怒的是，這些措施在沒有事先諮詢的情況下突然實施。」

她還說：「我認為這場抗議活動不僅攸關行動電話的限制措施，還關乎整體公共教育的狀況。」她說，她對於此事缺乏公開辯論感到悲哀，而這是為了要「要掩飾失敗的制度」。

匈牙利教師民主工會（PDSZ）批評這項被若干媒體稱為「智慧型手機禁令」的規定「未經深思熟慮」且「不切實際」，呼籲政府開放學校擬定各自的解決方法。

布達佩斯的伊瑪瑞馬達契中學（Imre Madach HighSchool）於8月中宣布不會收走數位裝置。

學校教職員在致家長的聲明中表示，學校的「教學目標」是要「教育學子正確使用數位文化」。

校方援引政府規定的一部分，內容允許機構授權使用受到限制的物品。

內政部於一週後解雇校長梅沙羅希（Csaba Meszaros），稱他「不遵守法律且公然蔑視法律的領導者，無法管理公共機構」。

內政部 匈牙利 教師

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