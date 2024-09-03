快訊

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

成黑馬接任台北101董座！賈永婕笑喊：總經理負責專業精準 我負責美麗時尚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子醫院咖啡廳趴睡太久 保安上前關心一晃「已斷氣逾三小時」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子在咖啡廳趴睡三小時，旁人想喚醒才發現死亡多時。示意圖／ingimage
英國一名男子在咖啡廳趴睡三小時，旁人想喚醒才發現死亡多時。示意圖／ingimage

英國西布羅姆維奇（West Bromwich）的桑德威爾綜合醫院（Sandwell General Hospital）發生了一起死亡意外。一名男子在醫院附設咖啡廳死亡多時卻未被發現，直至旁人上前搖晃，才發現他早已斷氣身亡。

根據英國鏡報報導，這起事件發生在7月10日的桑德威爾綜合醫院裡的附設咖啡廳，即使是在醫院，身旁用餐的醫生護士也都沒有察覺異樣在屍體旁用餐。

直到有保安人員察覺男子三個小時動也不動才上前嘗試叫醒他，沒想到男子已經失去脈搏。保安察覺後立馬呼救，遺憾的是男子仍然回天乏術。據了解這名來自伯明罕的男子從下午1點30分一直持續趴睡姿勢到下午4點45分，即使醫護人員嘗試心肺復甦也為時已晚。

綜合外媒報導，男子死亡當日才剛接受治療，並辦理出院準備轉診。院方與相關人員表示「我們正在調查這名男子在醫院不幸身亡的情況，已經通知專家前來驗屍查明死因」。

延伸閱讀

9月男嬰趴睡窒息命危 父母沒馬上送醫竟是「經濟考量」

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

台中疑虐死9月嬰 父母扯趴睡窒息...見身上瘀青才認動手

台中咖啡廳命案 逆子7公分刀刺死母、酒甕砸父賞巴掌…國民法官審理

相關新聞

首例！全球體型最大的兩種蛇類互咬廝殺 激戰結果震驚科學家

英國獨立報報導，孟加拉科學家2020年記錄了一起驚人案例，一條緬甸蟒吞食一條體型更大的網紋蟒，創下首起全球兩種體型最大的...

疑颱風珊珊釀災 日本3000年神木彌生杉倒塌

日本位於鹿兒島縣屋久島觀光地「白谷雲水峽」、推測樹齡約3000年的神木「彌生杉」，日前疑似受到今年第10號颱風珊珊侵襲影...

「英國神團」隔15年合體！演唱會票採動態定價 5千起價秒破萬歌迷氣炸

英國神團「綠洲合唱團」（Oasis）解散15年後在8月27日宣布合體回歸，加碼宣布2025年展開英國巡迴演唱行程，成千上...

男子醫院咖啡廳趴睡太久 保安上前關心一晃「已斷氣逾三小時」

英國西布羅姆維奇（West Bromwich）的桑德威爾綜合醫院（Sandwell General Hospital）發生了一起死亡意外。一名男子在醫院附設咖啡廳死亡多時卻未被發現，直至旁人上前搖晃，才發現他早已斷氣身亡。

暖化不利種白菜 韓國泡菜成氣候變遷另類受害者

知名的韓國泡菜（kimchi，韓國的中文譯法為辛奇）成了氣候變遷的另類受害者，科學家、農人和製造者說，由於氣溫變暖，製作...

社群演算法失控 竟推暴力影片給青少年

原本還在抖音滑貓狗的影片，下一秒突然出現車禍的血腥場景，社群平台的演算法正在失控！專家研判，社群平台的演算法只關注觀看數、用戶年齡等虛擬資料，不一定會真實審查內容。對此，抖音與Meta都聲明辯稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。