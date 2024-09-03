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男子醫院咖啡廳趴睡太久 保安上前關心一晃「已斷氣逾三小時」
英國西布羅姆維奇（West Bromwich）的桑德威爾綜合醫院（Sandwell General Hospital）發生了一起死亡意外。一名男子在醫院附設咖啡廳死亡多時卻未被發現，直至旁人上前搖晃，才發現他早已斷氣身亡。
根據英國鏡報報導，這起事件發生在7月10日的桑德威爾綜合醫院裡的附設咖啡廳，即使是在醫院，身旁用餐的醫生護士也都沒有察覺異樣在屍體旁用餐。
直到有保安人員察覺男子三個小時動也不動才上前嘗試叫醒他，沒想到男子已經失去脈搏。保安察覺後立馬呼救，遺憾的是男子仍然回天乏術。據了解這名來自伯明罕的男子從下午1點30分一直持續趴睡姿勢到下午4點45分，即使醫護人員嘗試心肺復甦也為時已晚。
綜合外媒報導，男子死亡當日才剛接受治療，並辦理出院準備轉診。院方與相關人員表示「我們正在調查這名男子在醫院不幸身亡的情況，已經通知專家前來驗屍查明死因」。
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