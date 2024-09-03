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「英國神團」隔15年合體！演唱會票採動態定價 5千起價秒破萬歌迷氣炸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國綠洲合唱團巡演門票採動態定價，票價卻因為動態定價機制越變越貴，引發歌迷不滿。圖為綠洲合唱團兄弟檔連恩蓋勒格和諾爾蓋勒格在英國曼徹斯特的壁畫。歐新社
英國綠洲合唱團巡演門票採動態定價，票價卻因為動態定價機制越變越貴，引發歌迷不滿。圖為綠洲合唱團兄弟檔連恩蓋勒格和諾爾蓋勒格在英國曼徹斯特的壁畫。歐新社

英國神團「綠洲合唱團」（Oasis）解散15年後在8月27日宣布合體回歸，加碼宣布2025年展開英國巡迴演唱行程，成千上萬歌迷在線排隊搶票，不料票價卻因為「動態定價」（dynamic pricing）機制不斷更新、越變越貴，有的甚至翻了一倍，引爆歌迷怒氣；現在英國政府喊重新研擬作法。

路透報導，動態定價是一種商業銷售策略，又稱「定價上浮」（surge pricing），商品或服務價格會隨著需求上漲而隨時增加，常見於航空和旅宿業。

英國廣播公司（BBC）報導，部分綠洲合唱團巡迴門票最開始定價約180美元（約新台幣5826元），但由於動態定價，不少歌迷好不容易進入購買頁面，卻發現票價已經飆漲到460美元（約新台幣1萬4890元）。

華盛頓郵報報導，面對歌迷為了「一生難再遇見的盛事」排隊好幾小時，最後卻可能無力購買，英國文化秘書長南迪（Lisa Nandy）表示「深感沮喪」，同時稱票務方面規範需要進行全面改革。

社群媒體上不少消費者怒批售票網站，也有部分人將怒火轉向綠洲合唱團，對此團隊並未回應。

華郵指出，只要企業不違反價格透明和反壟斷法，動態定價是合法行為。

演唱會 票價 英國

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