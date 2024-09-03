「英國神團」隔15年合體！演唱會票採動態定價 5千起價秒破萬歌迷氣炸
英國神團「綠洲合唱團」（Oasis）解散15年後在8月27日宣布合體回歸，加碼宣布2025年展開英國巡迴演唱行程，成千上萬歌迷在線排隊搶票，不料票價卻因為「動態定價」（dynamic pricing）機制不斷更新、越變越貴，有的甚至翻了一倍，引爆歌迷怒氣；現在英國政府喊重新研擬作法。
路透報導，動態定價是一種商業銷售策略，又稱「定價上浮」（surge pricing），商品或服務價格會隨著需求上漲而隨時增加，常見於航空和旅宿業。
英國廣播公司（BBC）報導，部分綠洲合唱團巡迴門票最開始定價約180美元（約新台幣5826元），但由於動態定價，不少歌迷好不容易進入購買頁面，卻發現票價已經飆漲到460美元（約新台幣1萬4890元）。
華盛頓郵報報導，面對歌迷為了「一生難再遇見的盛事」排隊好幾小時，最後卻可能無力購買，英國文化秘書長南迪（Lisa Nandy）表示「深感沮喪」，同時稱票務方面規範需要進行全面改革。
社群媒體上不少消費者怒批售票網站，也有部分人將怒火轉向綠洲合唱團，對此團隊並未回應。
華郵指出，只要企業不違反價格透明和反壟斷法，動態定價是合法行為。
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