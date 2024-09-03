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首例！全球體型最大的兩種蛇類互咬廝殺 激戰結果震驚科學家

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
孟加拉科學家2020年記錄了一起驚人案例，一條緬甸蟒吞食一條體型更大的網紋蟒，創下首起全球兩種體型最大的蛇類互相捕食的案例。取自YT影片
孟加拉科學家2020年記錄了一起驚人案例，一條緬甸蟒吞食一條體型更大的網紋蟒，創下首起全球兩種體型最大的蛇類互相捕食的案例。取自YT影片

英國獨立報報導，孟加拉科學家2020年記錄了一起驚人案例，一條緬甸蟒吞食一條體型更大的網紋蟒，創下首起全球兩種體型最大的類互相捕食的案例。

孟加拉吉大港區（Chittagong Division）阿基茲野生動物農場（Akiz Wildlife Farm）的野生動物研究人員2020年10月發現，3公尺長的緬甸蟒，緊緊纏繞著體型略大的網紋蟒尾巴，並將其吞入。

這項罕見的觀察結果於8月20日發表在《爬行動物與兩棲動物》（Reptiles and Amphibians）期刊上，根據研究結果，緬甸蟒花了2小時才完全吞掉獵物。

科學家表示，網紋蟒試圖反擊，緊纏緬甸蟒，但最終還是鬆開並被緬甸蟒控制。

科學家對這種行為感到困惑，因為兩種蛇類主要皆以哺乳動物、鳥類和蜥蜴為食，而農場也提供充足食物，推測這可能是一場領地爭奪戰。

緬甸蟒最長可達16英尺（約4.8公尺），網紋蟒則可長到22英尺（約6.6公尺），兩種蛇類都被列入聯合國瀕危物種紅皮書，而孟加拉吉大港區是緬甸蟒蛇和網紋蟒蛇活動範圍少數重疊的地區之一。

動物 科學家

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