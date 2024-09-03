排灣族古謠唱響德國 舞團藝術節訴牡丹社事件歷史

蒂摩爾古薪舞集於德國威瑪演出作品「bulabulay mun？」（南排灣語「你好嗎？」），透過古謠與現代舞訴說牡丹社事件歷史，舞蹈編創巴魯．瑪迪霖說，在全球戰爭與衝突不斷的當代，盼透過此作向承受傷痛的人們表達溫暖問候。

創立於2006年的「蒂摩爾古薪舞集」是第一個以排灣族文化為核心的當代舞團，根植屏東三地門地磨兒部落，多年來致力將原住民「樂舞」傳統與現代舞相結合，創造獨樹一格、傳承排灣文化的表演藝術風格。

「bulabulay mun？」靈感取自1871年牡丹社事件，為台灣近代史上一次重大衝突，當時由於語言與文化隔閡，琉球船民遭排灣族殺害，日本出兵台灣對牡丹社等地展開報復性攻擊，原住民死傷慘重，成為排灣族記憶中集體傷痛的一部分。

為尊重與藉舞作記錄這段重要歷史，巴魯．瑪迪霖率舞團成員多次深入牡丹社，「我們去田野調查的時候，臨近深夜，突然天空瞬間變成一片白色，原來是屏東外海正試射飛彈」。

巧遇飛彈試射的經歷，讓巴魯．瑪迪霖意識到衝突與戰爭不僅只是歷史，而是現在進行式。他說：「好比疫情就是我們現代人的戰爭，那3年我們不再握手及擁抱，希望這部舞作能走向全世界，向人們問候一聲『 你好嗎？』」而作品名稱即排灣語「你好嗎？」之意。

他認為除呈現痛苦的過去，「bulabulay mun？」也應該傳達更多力量與溫暖。因此在舞台上，舞者不斷透過打招呼和握手來表達問候，也象徵來自不同地域與文化的人們，嘗試去理解對方、甚或與敵對者和解的過程。

地磨兒部落隸屬北排灣，和牡丹部落的南排灣不管在語言、音樂、舞蹈都有差異，蒂摩爾古薪舞集特地向當地耆老學習如何吟唱南排灣的古謠與舞步，卻在過程中遇困難。

巴魯．瑪迪霖說，起初牡丹部落長者並不信任想學習古謠的舞團成員，因過去曾有不少學者搜集到當地珍貴文化資產後即失聯，使得長者抗拒對外人傳授古謠與傳統舞步。

為贏取信任，巴魯．瑪迪霖與舞團成員長時間待在牡丹部落與當地社群共處，並逐步建立關係。他們邀請耆老們一同參與舞團創作過程，並向其展示古謠學習成果。

蒂摩爾古薪舞集創辦人路之分享，「我們在屏東表演時請牡丹的長者來看，在舞者唱到牡丹古謠『e nelja』和『saceqalj』時，他們在台下跟著一起唱，當下我們真的非常感動」。

這樣的感動也飄洋過海，傳遞到仍受戰爭與種族清洗歷史影響的德國，在8月28日威瑪藝術節（KunstfestWeimar）演出後，獲得觀眾與媒體廣大迴響。

「圖林根匯報」（Thüringer Allgemeine）評論，「那些一代代傳下來的創傷，需要每個人積極與之和解，透過蒂摩爾古薪舞集，能看見和解不僅是精神上的過程，更需要全身心地去處理和面對」。