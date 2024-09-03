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發動機故障 日本歐洲探測器進水星軌道延後

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本與歐洲2018年10月成功發射2具水星探測器，不過2日確認因為發動機故障因素，探測器進入水星軌道時間將從原定的2025年12月延遲至2026年11月。

共同社報導，歐洲太空總署（ESA）與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2日宣布，日歐共同水星探測計畫「貝皮可倫坡」（BepiColombo）的探測器，因發動機故障無法以最大動力航行，將改變航路。為此探測器進入水星軌道時間延至2026年11月。探測器飛抵軌道後仍會執行觀測任務。

投入這項計畫的2具探測器於2018年10月送上太空，並有備用發動機。2具探測器分別為ESA的水星行星軌道探測器（MPO）與JAXA的水星磁層軌道探測器（MIO）。

水星是太陽系中距離太陽最近、體積最小的行星，為避免被太陽強大引力捲入，探測器無法從地球直飛水星，必須採橢圓形路徑航行。

這2具探測器之前已飛越地球1次、金星2次、水星6次，藉由星球引力助推並控制航向，抵達水星軌道後，預計從不同軌道探測水星表面與磁場。

太空 日本

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