社群演算法失控 竟推暴力影片給青少年

原本還在抖音滑貓狗的影片，下一秒突然出現車禍的血腥場景，社群平台的演算法正在失控！專家研判，社群平台的演算法只關注觀看數、用戶年齡等虛擬資料，不一定會真實審查內容。對此，抖音與Meta都聲明辯稱，企業有使用大量資源來保護兒少使用的安全。

推薦兒少暴力內容

《BBC》報導，曾在抖音工作的用戶安全分析師康恩曾檢視抖音的內容推薦，發現平台會推薦暴力、色情、厭女情節等影片給部分青少年。

儘管抖音引進AI工具來移除大多數有害的影片，並將有疑慮的內容貼上標籤，供人類人工檢視。康恩指出，所有未被AI移除、被AI標記，或被其他用戶檢舉的影片，只要在特定狀況才會被審查，例如觀看數超過1萬；至於Meta則相當仰賴用戶檢舉才會下架影片，意味著用戶早就已經看過這些影片，所以才能進行檢舉。

英國監管單位「 Ofcom」安全政策發展主任娜拉說，不管是否是刻意的，大多數主流社群平台都曾推薦有害的內容兒少，但企業卻對此視而不見，以對待成人用戶的方式來對待兒少。

演算法只看數據

對此，抖音表示，企業在用戶安全方面，不僅僱用超過4萬名員工，更投資超過20億美元，主動檢測98%違反規定的內容；旗下有Instagram與臉書的企業Meta則表示，企業運用超過50種工具與資源，確保能給兒少用戶「正面且符合年齡的使用經驗」。

《紐約時報》報導，馬斯克收購原名推特的社群平台X滿一年後，X的有害內容這段期間大幅增加。根據研究機構Reset的紀錄，該平台出現166則反猶太主義言論的貼文，其中包含對猶太人採取暴力或否認納粹大屠殺等內容，部分甚至已違反歐洲國家法律。。

康恩表示，演算法被設計來最大化用戶的參與，不斷推薦用戶願意花更多時間觀看的影片，但最大的問題是團隊在訓練演算法時，其實並不清楚社群平台實際上會推薦什麼性質的內容，而只關注觀看數、年齡、趨勢等數據。

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