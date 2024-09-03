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疑颱風珊珊釀災 日本3000年神木彌生杉倒塌

中央社／ 東京3日綜合外電報導
位於鹿兒島縣屋久島觀光地「白谷雲水峽」、推測樹齡約3000年的神木「彌生杉」，日前疑似受到今年第10號颱風珊珊侵襲影響，8月31日被確認從接近根部處斷裂倒塌。圖擷自讀賣新聞
位於鹿兒島縣屋久島觀光地「白谷雲水峽」、推測樹齡約3000年的神木「彌生杉」，日前疑似受到今年第10號颱風珊珊侵襲影響，8月31日被確認從接近根部處斷裂倒塌。圖擷自讀賣新聞

日本位於鹿兒島縣屋久島觀光地「白谷雲水峽」、推測樹齡約3000年的神木「彌生杉」，日前疑似受到今年第10號颱風珊珊侵襲影響，8月31日被確認從接近根部處斷裂倒塌。

日本「南日本放送」（MBC）報導，彌生杉是高度約26.1公尺、樹圍約8.1公尺、樹齡約3000年的神木，位於每年約7萬多人造訪的屋久島町觀光地「白谷雲水峽」內，以步道難度相對不高的觀光景點為人周知。

當地導遊8月31日調查颱風珊珊災情時發現彌生杉斷裂，屋久島森林管理署今天將調查詳細狀況。

共同社報導，珊珊曾在8月27日到29日接近屋久島，當地觀光導遊8月31日發現彌生杉斷裂倒塌。

屋久島上擁有以樹齡逾千年天然杉木作為代表的獨特森林景觀與生態系統，放眼全球也相當珍貴，島上約20%面積的約1萬1000公頃被列入世界自然遺產。

日本 颱風

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