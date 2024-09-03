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菲律賓嶺南志願消防隊 助馬尼拉社區打造安全家園

中央社／ 馬尼拉3日專電

菲律賓嶺南國術總會暨志願消防隊，是菲國僑社100多支義消組織之一，協助打造安全家園，並拉近僑社與主流社會關係；隊員曾多次赴台培訓，精進消防技術與能力。

駐紮在馬尼拉華人區一塊善心人士免費出借的土地上，菲律賓嶺南志願消防隊的打火兄弟平時在這訓練及待命，一接到火警通知，短短數分鐘內就穿戴好消防裝備，利用滑桿從2樓滑下，登上消防車出發。

菲律賓嶺南志願消防隊是因應早年菲律賓政府救火能力不足，而自發成立的志願消防組織，和菲律賓各地僑社的義消組織一樣，從自救逐漸擴大救助菲人社區，贏得主流社會的敬愛，改善了當地華人與菲律賓人的關係。

這支成立逾20載的志願消防隊，源於菲律賓嶺南國術總會。

菲律賓嶺南國術總會暨志願消防隊總隊長薛伍強告訴中央社，菲律賓嶺南國術總會成立於1956年，以傳授武術、舞獅及舞龍技藝等中華傳統民俗體育為宗旨，經常代表菲國前往台灣、馬來西亞等地參賽。

20多年前，有感於菲國政府的消防能力不足，嶺南國術總會決定運用組織資源，自發成立志願消防隊，最初成立目的是為了在華僑社區發生火災時自救，隨著規模擴大，服務範圍也逐步擴大至菲律賓社區。

薛伍強坦言經營志願消防隊的成本高昂，他說，光是消防車的維修、保養和油錢等開銷就很可觀，目前消防車均是自己募款購買，但已經從6台減至3台，平日開銷也是靠國術總會及僑社善心人士捐助。

義消們多半居住在會所附近，平時也是各有工作，若是從事朝九晚五的職業，多半是在下班後到會所待命，若從事自由業更是可以在發生火警時隨時支援。

菲律賓嶺南國術總會志願消防隊與台灣互動密切。

在菲華文經總會、駐菲代表處與僑務委員會安排下，有60多支志願消防隊自2010年起，每年派員赴台接受消防署訓練中心的密集課程，其中也包含菲律賓嶺南國術總會志願消防隊。

薛伍強是首批前往台灣受訓的學員之一。他說很幸運能在亞洲第一的消防訓練中心體驗各式設備，他也逐年與訓練中心檢討課程，確保訓練項目更加實用、符合菲律賓當地需求。

此外，台灣也曾捐贈二手消防車給菲律賓嶺南志願消防隊。

另一方面，針對隊員平時的訓練情況，副總隊長孫偉伯說，每年會定期培訓義消，確保隊員在執行任務時有穩定的表現；訓練項目也按照消防手冊和教科書決定，例如搜索與救援、高角度作業和高層建築訓練等。

薛伍強補充，近年來，菲律賓政府也開始派遣消防人員前往台灣受訓，政府與義消之間的交流也因此更加密切，救火與緊急援助的合作效率也進一步提高。

志願消防隊是華人為菲律賓社會提供的「菲華3寶」之一，每當發生火災，一定可見華人志願消防隊從四面八方抵達火災現場；「菲華3寶」的另2寶是義診和農村校舍。

消防隊 菲律賓 馬尼拉

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