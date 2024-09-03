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澳洲2024年冬季史上第2暖 高於平均攝氏1.48度

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）表示，澳洲度過有紀錄以來第2溫暖的冬季。與此同時，澳洲東南部在遭到極端風暴侵襲後，災民正在清理家園。

法新社報導，澳洲氣象局表示，澳洲2024年冬季平均氣溫比平均值高出攝氏1.48度，僅比去年創下的紀錄略低。根據英國「衛報」（The Guardian），澳洲有紀錄以來最熱的冬季出現在2023年，當時氣溫高出平均值攝氏1.54度。

澳洲氣象局今天說：「在澳洲大部分地區，白天與夜晚氣溫都比8月平均值高出攝氏10度以上。」西澳州（Western Australia）也出現自1910年來最溫暖的冬季。

8月是澳洲有紀錄以來最溫暖的冬季月分，在崎嶇且偏遠的西北岸部分地區，氣溫還達到攝氏41.6度。

官方數據顯示，澳洲平均氣溫穩定上升，氣候變遷加劇了更強烈的叢林大火、洪災、乾旱與熱浪。

與此同時，澳洲東南部部分地區正在清理強烈風暴襲擊過後的殘局，這場風暴導致數以千計的民眾無電可用，另造成一名婦女罹難。維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）警告，停電狀況要花好幾天才能修復。

在一連串冷鋒席捲澳洲東南部後，塔斯馬尼亞州（Tasmania）部分地區也因為大雨而淹水。

氣溫 澳洲 高溫

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