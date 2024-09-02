巴黎市長宣布艾菲爾鐵塔將保留奧運標誌 引發反對聲浪

2024巴黎奧運上月落幕，巴黎市長伊達戈上週宣布將保留艾菲爾鐵塔上的奧運五環標誌，此舉不僅引來建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）後代的反對，還招致部分巴黎人的炮轟。

法新社報導，今年7月28日至8月11日的巴黎奧運期間，巨大的五環標誌成為巴黎地標上最受歡迎的裝飾。

伊達戈（Anne Hidalgo）8月31日宣布，她計劃拆掉鐵塔上現有的五環標誌，因為它們太重了，不適合一直掛在鐵塔上，並將用新的標誌加以替換。

她告訴「法蘭西西部報」（Ouest-France），「我已做出這項決定，也已徵得國際奧林匹克委員會（IOC）的同意。」

對此，艾菲爾後裔協會（Association of GustaveEiffel's Descendants）發布聲明稱，「艾菲爾鐵塔自135年前建成以來，已成為巴黎、甚至是整個法國的象徵。我們認為，在鐵塔永久加上一個外部組織標誌，無論其評價如何，這種做法似乎並不恰當。」

協會主席、艾菲爾的曾曾孫柏特羅-艾菲爾（OlivierBerthelot-Eiffel）告訴法新社，家族成員認為，若只是將鐵塔上的五環標誌保留到9月8日帕拉林匹克運動會落幕之後，這麼做並無問題，「不過，艾菲爾鐵塔不應該成為一個廣告據點。伊達戈可以說她希望保留五環標誌，而非她已決定此事。她也應該與巴黎議會和相關人士討論這個構想。」

長期批評並反對伊達戈的文化部長達提（RachidaDati）也對她的想法表示質疑，並稱市長做決定之前，需要遵循保護歷史建築的法定程序。

社群媒體對此也反應不一。許多巴黎人對更改這座獲聯合國教科文組織（UNESCO）認證為世界遺產的建物外觀表示高度懷疑。

致力於保護巴黎地標和歷史特色的請願團體SOSParis發文寫道，「艾菲爾鐵塔已有135年的歷史，（其重要性）遠超過17天的體育和媒體活動」。