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熱帶風暴摩羯在菲奪11命 2萬餘人流離失所

中央社／ 馬尼拉2日專電

熱帶風暴摩羯（Yagi）吹襲菲律賓呂宋島東岸，兩天以來已造成2萬多人流離失所，死亡人數據信已增至11人。

菲律賓氣象局（PAGASA）今天傍晚發布通告稱，摩羯下午在奧羅拉省（Aurora）卡西古蘭鎮（Casiguran）登陸，以每小時20公里速度向北北西方行進，中心附近最大風速每小時85公里，瞬間最大風速可達每小時105公里。

摩羯將為行經的路線帶來大雨，特別是山區，今天及明天都有可能引發土石流

黎薩省（Rizal）安蒂波羅市（Antipolo）災難風險縮減暨管理處處長柏納多（Relly Bernardo）表示，有3人死於土石流、3人溺斃，另有1人渡河被沖走，尚在搜尋中。

柏納多說，暴雨導致1400多人流離失所。

另一方面，呂宋島南部畢科爾區（Bicol）警方表示，接獲3人死亡的通報，其中1人是8個月大的嬰兒，溺水死亡；另2人分別死於觸電及蛇咬。

但畢科爾區警方也強調，3起死亡事件是否與風災有關，仍待確認。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）官員則說，中部宿霧市（Cebu City）有2人遭遇土石流死亡、10人受傷，但數字同樣尚待確認。

NDRRMC官員並稱，畢科爾區與菲國中部的維薩亞斯（Visayas）地區，有2萬4043人因淹水或土石流而流離失所。

截稿時，呂宋島東部與北部有7省處於2號警報狀態，意味著在未來24小時內，風速可能達每小時62至88公里。

大馬尼拉地區發布1號警報，風速介於每小時39至61公里，除了少數低窪地區淹水之外，整體而言未有重大災情。

菲律賓軍方、海岸防衛隊均已派出人手，協助各地方政府進行救災及疏散事宜。

土石流 菲律賓 風險

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