颱風珊珊路徑難預測 專家分析與日本海水溫高有關
今年第10號颱風珊珊從生成到登陸侵襲日本的行進路徑一直難以捉摸，讓氣象預測頻頻失準。日本颱風專家分析，珊珊路徑之所以難以預測，原因之一是「日本海的海水溫度高」。
日本放送協會（NHK）報導，熟知颱風機制的日本京都大學防災研究所副教授伊藤耕介，談到珊珊行進速度緩慢時說，主因之一是西風帶位置相較往年更為偏北。
伊藤說，而西風帶位置偏北的原因，就是日本海的海水溫度普遍較往年高了3度到5度左右。因此，暖空氣往北擴展，西風帶北移到日本海北部，造成珊珊無法借助風力只能緩慢移動。
他說，再加上珊珊附近存在冷心低壓，要預測對珊珊路徑造成的影響也很困難。
伊藤說，很罕見會發生這麼大的預報誤差，希望接下來能找出這次預測失準的原因。
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