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推廣大眾運輸 印尼輕軌推「殭屍列車」搶客

中央社／ 雅加達2日專電

印尼雅加達輕軌公司為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，舉辦了為期1個多月的「末日列車」活動，由主辦方派百名工作人員扮成殭屍模樣追逐乘客，宛如韓國電影屍速列車，在社群媒體引發討論。

雅加達輕軌公司（LRT Jabodebek）7月中開始在西區3個輕軌站舉辦為期1個多月的「末日列車」活動，主辦方將車站佈置成末日場景，像是以黑漆在牆壁寫上「死亡」字眼，或廢棄設施和商店，各角落則拉起封鎖線，另有多名工作人員打扮成殭屍追逐旅客，使整座車站瀰漫恐怖氛圍。

雅加達輕軌公司發布新聞稿指出，董事長亨德利（Hendri Saputra）表示，這項活動是公司支持創意產業，並為雅加達民眾提供特殊體驗的方式，他說：「作為雅加達的大眾運輸業者，雅加達輕軌始終致力透過各種創新和互動活動支持創意產業。」

他補充，雅加達輕軌公司希望以更具有創意、教育性和娛樂性的方式，向大眾介紹輕軌路線。

主辦「末日列車：無路可走」（Train to Apocalypse:No Way Out）活動的公司「潘朵拉盒子」（PandoraBox）負責人謝國興（Billy Junior）表示，他們希望透過活動加強大家對輕軌的認識，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

他說：「特別是Z世代青年，他們可以透過有趣的活動了解公共交通，或許會因此更願意搭乘（輕軌）。」

謝國興向中央社表示，「末日列車」活動已是第二屆，首屆是2022年疫情時舉辦，當時有逾萬人參加，反應相當熱烈，因此今年才決定再次推出類似活動。

謝國興指出，他們共聘請100多名演員扮成殭屍，並請專業化妝師為演員化妝，另外還設計專業課程訓練演員做出各種殭屍姿勢。

參加活動的民眾納迪亞（Nadia）說，「有些殭屍看起來很友善 」。平時就會搭乘輕軌的納迪亞表示，輕軌路線能連接火車，因此非常方便，她對輕軌願意舉辦創意活動非常支持。

另一名小學生佛蘭斯（France）則認為，扮演殭屍的演員相當專業，並說：「我被他們嚇到好多次，殭屍實在太多，我們很快就被攻擊了」。

「末日列車」活動期間，輕軌仍照常營運，因此會出現部分車站和車廂有殭屍的特殊景象。雅加達輕軌公司強調，客戶的安全和舒適度仍是首要考量，董事長亨德利說：「我們所有車站和設施會按照原有的標準提供服務，確保旅客安全與舒適。」

輕軌 雅加達

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