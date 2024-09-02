瑞典公共衛生局建議父母 禁2歲以下幼童看螢幕

瑞典政府今天告訴父母，根本不應讓幼童觀看螢幕，瑞典公共衛生局表示兩歲以下幼童應完全遠離數位媒體和電視。

法新社報導，瑞典公共衛生局提出新建議，2至5歲幼童觀看螢幕的時間應限制在每天最多1小時，而6至12歲兒童每天在螢幕前時間不應超過1或2小時。

根據瑞典公共衛生局，13至18歲青少年則應限制在每天2至3小時。

瑞典衛生部長福斯梅德（Jakob Forssmed）告訴記者：「智慧型手機和其他螢幕（數位產品）獲准進入我們孩子生活的每個層面已經太久了。」

福斯梅德提到，13至16歲的瑞典青少年在上課時間外，每天接觸螢幕的時間平均為6.5個小時。

福斯梅德說，如此一來便沒有很多時間留給「公共活動、運動或充足睡眠」，他也對瑞典的「睡眠危機」表示惋惜，指15歲青少年逾半睡眠不足。

瑞典政府先前曾表示，正考慮禁止在小學使用智慧型手機。