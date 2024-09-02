巴西亞馬遜雨林8月火災遽增 創14年來同期新高

巴西亞馬遜雨林區域經歷創紀錄乾旱後，政府數據今天顯示，這個生物群落的8月火災次數激增至3萬8266起，是2010年以來同月份最高數字。

路透社報導，由於氣候變遷加強聖嬰現象（ElNino）天氣模式，去年雨季遲來且降雨量低於通常水準，讓亞馬遜雨林面對今年火災格外脆弱。

巴西國家太空署（INPE）數據顯示，衛星今年8月在亞馬遜發現3萬8266起火災，不僅是去年同期的兩倍多，也是2010年以來火災次數最多的8月。

8月通常是巴西旱季發生火災最頻繁的月份。2010年8月，亞馬遜地區發生了4萬5018起火災，之後沒有一個8月的火災次數超過這個數字。

世界自然基金會（WWF）巴西分部保育專家柯利亞（Helga Correa）上週在對8月數據的初步評估中表示，火災是由天氣、氣候變遷和人類活動共同造成。

柯利亞提到，他們8月偵測到濃煙的區域符合森林濫伐地帶，「這指出除了氣候變遷及聖嬰現象，人類改變土地用途也在火災遽增方面扮演核心角色」。