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颱風來襲大氣不穩 出現頭暈症狀小心得了「氣象病」

中央社／ 東京2日專電

每年夏天颱風來襲，除了帶來風雨之外，也可能因為颱風接近導致大氣狀況不穩定，進而引發民眾身體不適，被稱為「氣象病」。這種疾病是指由於氣壓和氣溫變化，而出現頭暈、耳鳴、肩膀僵硬等症狀。

日本放送協會（NHK）報導，今年夏天由於颱風接近等原因，導致大氣狀況不穩定，東京的「氣象病」專門門診出現不少患者

東京練馬區的一家耳鼻咽喉科2年前設置了「氣象病」門診，為患者提供治療。擁有氣象預報士資格的院長飯塚崇表示，氣象病是因為耳朵深處的「內耳」受到氣壓的變化，而導致自律神經失調，引發頭暈、耳鳴、頭痛、疲倦、肩膀僵硬等症狀。

每當梅雨季節氣壓下降，或是颱風來襲的時期，患者的人數就會增加。由於今年夏天颱風很多，每天都會有數名患者就診。醫師建議患者記錄天氣、氣壓，以及不適的症狀，以此來判斷身體不適是否與氣象變化有關。

對於疑似罹患氣象病的患者，醫師會開藥改善內耳的血液循環，並建議患者保持健康的生活習慣，以調節自律神經，包括按時吃三餐、保持充足睡眠，以及適度運動等。

飯塚表示，如果在颱風接近時身體不適，可能要懷疑是氣象病。首先記錄下天氣和症狀，如果看起來有關聯，建議去專門門診就診。雖然無法改變氣壓變化，但如果內耳有反應，自律神經卻沒有失調，就不會出現相關症狀。因此，如果比平時更注意睡眠，並且認真吃三餐、不要不吃早餐，相信可以預防。

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