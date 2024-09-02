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日本今夏追平2023年 平均氣溫並列最熱夏天

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本氣象廳今天表示，日本全境今年6月到8月平均氣溫較往年升高攝氏1.76度，追平創統計史新高紀錄的去年夏天，並列從1898年開始統計以來的最熱夏天。

日本朝日新聞報導，氣象廳表示，今年7月29日在栃木縣佐野市觀測到41度高溫，已相當接近觀測史上最高的41.1度。此外，今年8月9日也在三重縣桑名市觀測到40.4度，日本各地在今年夏天持續出現危險酷暑。

儘管夏天平均氣溫會有波動，但長期來看每百年上升約1.31度。

日本平均氣溫是從全境15處受都市化影響低的觀測所觀測到的數據進行計算，跟作為標準的1991年到2020年的平均值相比，今年6月到8月上升1.76度，與創統計史最高紀錄的2023年並列最熱夏天。

日本放送協會（NHK）報導，從地區別來看，西日本較往年升高1.4度、沖繩及奄美較往年升高0.9度，雙創從1946年開始統計地區別以來新高紀錄；東日本以較往年升高1.7度並列統計史最高紀錄；北日本以較往年升高2.3度居統計史第2高。

日本 氣溫

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