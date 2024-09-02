熱帶風暴摩羯侵襲菲律賓 引發洪水和山崩釀4死

熱帶風暴摩羯（Yagi）今天連續第2天為菲律賓帶來大雨，在當地引發洪水和山崩，造成至少4人死亡，其中包括一名9個月大女嬰。

法新社報導，救援人員表示，昨晚熱帶風暴摩羯侵襲東部城市那牙市（Naga），造成2人死亡，其中包括一名因洪水暴漲而溺死的女嬰。

那牙市公共安全辦公室官員杜松（Joshua Tuazon）告訴法新社：「部分地區的洪水超過成人頭頂高度。」他補充說，已有數百名居民獲救。

不過，今天仍有300多人留在避難中心，當地官員表示，由於漲潮之故，擁有21萬人口的那牙市洪水消退速度緩慢。

當地防災辦公室告訴法新社，宿霧（Cebu）市中心昨天發生兩起山崩，造成2人死亡、5棟房屋受損。

菲律賓國家氣象局表示，魔羯持續風速為每小時75公里，今天早上從呂宋島主島外海朝北移動，預計稍晚會在呂宋島北部伊薩貝拉省（Isabela）登陸，移動途中預計會經過人口合計約3.3萬人的4座城鎮。

伊薩貝拉省民防官員佛隆達（Constante Foronda）告訴法新社，已經建議地方官員讓當地社區做好撤離洪水易發區域的準備。