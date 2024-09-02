日警搜索起獲33把真假槍枝 犯嫌供稱出於興趣
日本59歲上班族因為持有33把真假槍枝，遭警視廳與北海道警方依涉嫌違反槍刀法逮捕。犯嫌供稱是「出於興趣持有」，坦承持有這些槍械。
日本放送協會（NHK）報導，遭逮捕的是北海道札幌市59歲上班族黑沼倫一。警視廳與北海道警方組成的聯合搜查本部表示，黑沼不具備法律上認同持有槍枝的特別理由，而在札幌市自宅內存放真槍5把及仿製槍28把，涉嫌違反槍刀法。
警方經過網路監控等調查後掌握犯嫌。警方起獲槍枝疑似美製或比利時製，同時還起獲其他模型槍，都被用來放在車庫內作為裝飾。不過，警方並未起獲任何實彈。
犯嫌面對警詢坦承持槍，並表示是出於個人興趣購買並持有，而非為了加害他人。警視廳持續針對犯嫌購買槍枝管道等進行調查。
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