台北難甩「行人地獄」惡名…杜拜正打造「步行天堂」：目標微型交通城

2022年，台灣被《CNN》點評為「交通地獄」，儘管政府努力改善，但台北近日再度被評為亞洲「最不適合步行城市」，想靠雙腳探索台北，遊客一天得走將近兩萬步！反觀杜拜，正積極打造「20分鐘步行城」，究竟台北與「行人天堂」的距離有多遠？

台灣混亂的交通狀況，2022年曾遭《CNN》點評為「交通地獄」（‘living hell’ traffic），就連美國、加拿大、日本政府都曾表示，在大街小巷中四竄的機車，對行人相當不友善。

「要警惕在車流中穿梭的眾多摩托車……過馬路要小心，因為許多司機不尊重行人路權。」美國國務院如此形容。

「人車爭道」的窘境，連短暫來訪的外國官員難以忍受，何況是每天穿梭其中的居民、通勤族。2021年成立的「台灣是個行人地獄」（Taiwan is a living hell for pedestrians）Facebook粉絲專頁，至今粉絲數已成長至近三萬人。

隨著相關議題持續發酵，政府也推出對應法規，包括2023年提高汽機車未禮讓行人罰鍰至6000元等，期待能洗刷「行人地獄」的惡名。結果近來，首都台北再度被外界點評為亞洲「最不適合步行的城市」，引起熱議。

台北再名列亞洲「最不適合步行」城市！

總部在美國的語言學習平台Preply，於8月初釋出調查，公布亞洲「最適合步行城市」（The most walkable city）評選，台北排名居然在30個城市中墊底，輸給倒數第二的烏茲別克首都塔什干、印尼雅加達，就連印度第三大城市邦加羅爾，排名都比台北高出兩名。

不過，這個評選的標準，不是偏向行人交通安全，更偏向衡量「以步行方式探索城市」的便利程度，屬於觀光客自由行的重要旅遊指標，可判斷各大景點的集中程度。

調查指出，若以步行為主要移動方式，想在一天內探索完台北的主要景點，平均來說，遊客一天需走1萬9400步，消耗970卡，步行距離15.6公里，時間超過四小時（224分鐘）！

有趣的是，第一名是阿聯酋首都杜拜，遊客一天平均只需要走3800步，即每日步數僅需台北的1／5！步行距離3.1公里，耗時44分鐘，共消耗190卡。相較之下，地狹人稠的高度發展國家新加坡，卻僅在調查中排名第五。平均步行66分鐘、距離4.7公里，相當於5800步，消耗熱量290卡。

走路20分鐘皆可達，杜拜要變「微型交通」城！

值得注意的是，沙漠中拔地而起的科技城杜拜，為何能贏過新加坡？

杜拜擁有歷史悠久的舊城區，包括Bur Dubai、Al Satwa等兩大知名街區，以及德拉棕櫚島，都是步行便可輕松抵達的景點；新城區也是當前杜拜市中心，如卓美亞湖塔（Jumeirah Lakes Towers） 、杜拜碼頭（Dubai Marina），便設有規劃良好的步道，街區景致優美、遮蔭充足。

不僅如此，近年杜拜正積極推動行人友善政策，2023年更宣布，將打造一座僅需步行、騎自行車20分鐘，便可在城市中完整探索的「微型交通」（Micro-mobility）城市。

近年杜拜正積極推動行人友善政策，並將打造一座僅需步行、騎自行車20分鐘，便可在城市中完整探索的「微型交通」城市。僅為情境示意，Unsplash by Kate Trysh

要達成微型交通的目標，其中一大重點，需採用輕巧、小型、慢速的交通工具，時速多在25公里以下的短程移動，包括腳踏車、電動滑板車等，作為大眾運輸與步行到目的地之間的銜接。中東財經媒體《MEED》（Middle East Economic Digest）分析，當前各大觀光重鎮中，葡萄牙首都里斯本便是發展「微型交通」的成功案例，值得杜拜借鏡。

里斯本的腳踏車路線全長約200公里，不只貫穿全城，更考慮大眾騎乘腳踏車的便利性。歐洲自行車聯盟（European Cyclists' Federation）指出，93％的里斯本居民，住家300公尺內便設有自行車道；此外，自行車也與大眾運輸系統整合，提高騎士轉乘其他交通系統的便利性，包括地鐵、渡輪、輕軌電車等。

除了推廣腳踏車探索城市，里斯本也推出共享電動滑板車計畫，這些車輛配有GPS定位系統，並設定在步行區等特定街區減速慢行。在政策上，則奉行「穩靜交通」（calm traffic），優先保護自行車騎士、行人等弱勢用路人。

杜拜邁向「行人天堂」，高空腳踏車步道2040年落成

除了參考里斯本發展「微型交通」的經驗，杜拜也推出全新的交通建設，預計在2040年，建造一條全長93公里、主打綠色與永續的空中廊道「THE LOOP」，串連城市中的各個社區，也將整合再生能源、垂直農業，以及社區參與。

值得注意的是，THE LOOP是一條提供給「行人、自行車」的高空廊道，覆蓋範圍人口達300萬，透過科技控制「全年、全天候宜人」，目標在2040年，「讓選擇自行車、步行作為主要通勤方式的人口比率，超過杜拜居民總人數的80％。」

科技媒體《Wired》指出，THE LOOP的路面可搜集步行能量、轉換發電，也將推出專屬應用程式，針對居民的步數、腳踏車里程給與回饋。同時，空中郎道也將整合健身房、酒吧等休閒娛樂服務。

「我們的目標，是重新設計杜拜未來的交通基礎設施，」THE LOOP設計商、URB執行長巴蓋里安（Baharash Bagherian）分享，這條93公里的空中廊道，將成為全球最智慧化的步道與自行車道，整合交通建設與休閒功能，「無論天氣如何，這些建設都將提供令人愉悅的永續交通方式。」

當前台北的主要景點分散，人車爭道的窘境遲遲未改善，雖說設有共享單車、共享機車，但道路整合規劃仍不夠完善充足。對觀光客來說，危險的道路交通絕對是一大阻力。作為國際都市，台北應該採取更積極的行動，來改善交通環境，整合硬體建設、提高用路人安全意識，才可望打造居民與遊客都能安心行走的道路環境，一步步邁向「行人天堂」。

（本文出自2024.09.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）