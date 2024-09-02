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暴風雨襲擊澳洲東南部 1人喪生15萬人斷電

中央社／ 墨爾本2日綜合外電報導

風暴雨襲擊澳洲東南部，截至今天已導致1名婦女死亡，學校關閉，數以萬計的人斷電。

法新社報導，警方表示，澳洲東南部1名63歲婦女死亡，原因是1棵樹倒下砸中了1間小屋。

時速超過110公里的「破壞性」大風正在襲擊澳洲東南部，導致約15萬人斷電。

維多利亞州（Victoria）州長艾倫（Jacinta Allan）警告，停電可能需要3天才能修復，不過「有些地區的情況仍然太危險，無法進行復電作業。」

與此同時，澳洲沿海地區遭受大浪侵襲，有時甚至吞沒沙丘。

當局警告民眾避免不必要的外出，有些學校已經關閉。

新南威爾斯州（New South Wales）當局擔心今天風勢破壞力大，火災危險增加，許多地區已處於高度戒備。

新南威爾斯鄉村消防局督察長謝波德（BenShepherd）示警雪梨及周邊地區，今天的火災危險將最為嚴重，但下午情況會有所緩和。

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）部分地區，已遭到洪水與破壞力大的強風洗禮，週末陣風最高可達每小時150公里。

氣象局資深預報員強生（Christie Johnson）表示，一連串席捲澳洲東南部的冷鋒已帶來「破壞性強風暴雨」，但明天天氣將會好轉。

強生警告，本週稍晚將有更多冷鋒影響澳洲，但預計天氣將不會如此極端。

澳洲 風暴

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