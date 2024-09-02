Telegram涉幫助深偽性犯罪 韓警首次立案前調查

韓國警方今天表示，已經著手對加密通訊軟體Telegram公司進行立案前調查，以釐清是否能以幫助深偽（deepfake）性犯罪嫌疑將其立案，目前共有8案調查中，這是韓國警方第一次對Telegram進行調查。

韓聯社報導，警方今天在例行記者會做以上表示，指出Telegram不僅對韓國，對美國等其他國家搜查機關都拒絕提供用戶帳號情報等搜查所需資料，表示會與法國搜查當局或其他國際機構合作，「找出能搜查Telegram的方法」。

法國檢方上週正式起訴Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov），指控他涉嫌共謀經營一個允許進行非法交易、上傳兒童性虐圖片、毒品交易和詐欺的網路平台；罪名還包括拒絕向當局提供訊息、從事洗錢及提供犯罪分子加密服務等；度洛夫在8月24日遭法國當局拘留。

韓國警方強調，雖然Telegram至今拒不配合提供資訊，但當局並非完全未能逮捕透過Telegram犯罪的嫌犯，「我們現在仍以能做到的各種搜查方式盡力調查」。

韓國當局近期嚴加打擊網路性犯罪，利用深偽技術製作的色情內容也是其中一環。根據韓國國家搜查本部統計，光是宣布加強取締後的8月26日至29日間，警方就收到88件與深偽性犯罪相關的通報，已鎖定24名嫌犯。

警方今年1到7月共收到297件相關報案，每週平均9.5件，搜查本部指出，宣布加強取締後報案量增加近10倍，顯示受害人更積極報案，不再像過去一樣逃避；同時也有許多報案人指認加害者，加快警方確認嫌犯的速度。