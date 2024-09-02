澳洲夢幻世界主題樂園傳意外 老虎咬傷飼養員

澳洲昆士蘭緊急服務部門表示，澳洲主題樂園「夢幻世界」一名動物飼養員今天遭園內老虎咬傷，這名女飼養員隨後被送往醫院，手臂多處留下很深的傷口。

綜合法新社與路透社報導，昆士蘭急救服務中心（Queensland Ambulance Service）表示，這名30多歲女子「手臂有撕裂傷」，但目前狀況穩定。

夢幻世界（Dreamworld）在聲明中承認，園區發生一起老虎咬傷訓練有素飼養員的事件。

園方同時表示：「這是一起獨立且罕見的事件，我們將徹底調查。夢幻世界的當務之急是支持團隊成員。」

夢幻世界坐落在澳洲觀光勝地黃金海岸（GoldCoast），據稱是澳洲最大主題樂園。園區裡的「老虎島」（Tiger Island）飼養了9隻蘇門答臘虎和孟加拉虎。

園方導覽資料邀請遊客，「在餵食時間對（老虎）強大而原始的力量感到驚豔」。

夢幻世界遊樂設施「迅雷急流」（Thunder RiverRapids Ride）2016年曾發生故障，導致4人喪命。