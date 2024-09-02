利用蚊子聽覺與嗅覺 研究捕蚊可滅災

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

雄性蚊子平常幾乎看不見，但雌性蚊子的嗡嗡聲卻可以激化牠們的視力！一項研究發現，雄性蚊子聽到雌性蚊子的翅膀振動聲時，牠們會自動集結成群追逐，以尋求潛在伴侶進行交配。專家指出，該研究有助於提高捕蚊器的有效性，不僅可以監測特定的蚊子種類，也能夠降低繁殖率而控制蚊子數量。

雄性蚊子感官變化

《衛報》報導，華盛頓大學研究團隊將成群蚊子集中在環繞著LED面板的場地中，並放置一個巨大的移動光點，模仿雄性蚊子在群體中看到雌性蚊子的情況。結果發現，這群蚊子沒有表現出轉向或遠離光點的行為，但卻改變了翅膀拍動的頻率和幅度。

然而，當移動光點發出明顯的嗡嗡聲時，雄性蚊子會強烈飛往光點的方向，並試圖進行攔截，這意味著雌性蚊子的聲音導致雄性蚊子視覺能力的轉變。

華盛頓大學古普塔博士解釋，雄性蚊子不僅擁有視覺能力以捕捉其他個體，牠們也可以將聽覺與視覺感官結合起來，尋找雌性蚊子飛行位置的線索。

蚊子身上帶傳染病

《Popular Science》指出，蚊子是地球上最致命的動物，其身上帶有登革熱、西尼羅河病毒和東部馬腦炎等傳染疾病。據世界衛生組織估計，受感染蚊子叮咬，每年導致全球2.19億例病例，及超過40萬人死亡。

對此，該研究將成為捕捉蚊子的新方式，透過蚊子整合聽覺和視覺線索來發揮作用，會是設計新的捕蚊器時可使用的弱點之一。格拉斯哥大學巴爾迪尼博士認為，該研究有助於提高捕蚊器的有效性，不僅可以監測特定的蚊子種類，甚至能夠降低繁殖率而控制蚊子數量。

倫敦帝國學院卡托博士也表示，這項研究使人們對於蚊子在試圖交配時利用其感官變化有更多的理解，「這些行為對於捕捉蚊子的設計非常重要。」

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