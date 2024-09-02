日本研究：通學時間逾1小時 憂鬱風險增1.6倍

「日本大學」的研究團隊指出，通學時間單程逾1小時的高中生出現憂鬱症狀與焦慮症狀的風險較高，因此建議家長等人考慮學生的志願時，應該要把通學時間納入考量。

「朝日新聞」今天報導，這篇研究通學時間與心理相關的論文，被刊載在日本精神神經學會的學術雜誌上。日本過去幾乎沒有調查通學時間與心理健康關聯性的研究。而青春期的心理問題恐與學生成年之後，精神相關疾病發病、暴力、自殺相關。

「日本大學」的校本部位於東京都，該校專精於公共衛生學的准教授大塚雄一郎與專修研究員中島英等人，2022年10至12月針對首都圈以及就讀東北地區私立高中的約2000名學生實施線上調查。

調查結果顯示，回覆的約1900名學生中，17.3%疑出現憂鬱症狀，19%恐有焦慮症狀，而通學時間超過1小時的學生與通學時間未滿30分鐘的人相比，出現憂鬱症狀的風險高出1.6倍，有焦慮症的風險多1.5倍。在回答的學生中，約有30%通學時間超過1小時。