47名印度人受困寮國詐騙中心獲救 當局示警求職陷阱

台灣先前有民眾誤信高薪打工機會，被誘騙到柬埔寨從事詐騙工作，印度目前也出現類似情況，印度駐寮國大使館表示，至少有47名被困在寮國網路詐騙中心的印度人被救出，截至目前為止，印度方面已累積從寮國救出635名印度人。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指出，印度當局警告民眾，要注意到寮國「工作」的假邀約，強調要仔細了解工作內容，才能避免成為非法集團眼中的肥羊，甚至成為詐騙的幫凶。

印度駐寮國大使館的聲明表示，最近一波救援行動，救出47名被困在金三角（Golden Triangle）經濟特區（Special Economic Zone, SEZ）的印度人。截至目前為止，印度方面已累積從寮國救出635名印度人，並讓他們安然回國。

印度駐寮國大使館在社群平台X上說：「（這次）獲救47人中，有29人是寮國在打擊金三角經濟特區的非法活動時發現，並移交給印度駐寮使館的，另外18人則是在身處險境之際向使館尋求幫助而順利獲救。」

印度新德里電視台（NDTV）報導指出，詐騙集團是在交友軟體上，假裝是女性誘騙受害者一起聊天，讓人上鉤後走上不歸路。

一名獲救的印度人說：「在聊了一段時間後，他們會說服買加密貨幣，很多人因此損失慘重，不得不去（寮國）打工還債。」

報導也表示，如果這些「奴隸」沒辦法做到每天應該達到的「業績」，就會沒飯吃，甚至無法休息。

印度駐寮國大使館和寮國當局目前已辦理完成這批獲救的47名印度人回國的必要程序，其中30人陸續返回印度，剩下的17人正在等待安排，很快就會離開寮國。