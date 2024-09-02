快訊

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

贏過眾人！被面試官問「什麼字永遠寫不好？」 大學生神回1句秒錄取

47名印度人受困寮國詐騙中心獲救 當局示警求職陷阱

中央社／ 新德里2日專電

台灣先前有民眾誤信高薪打工機會，被誘騙到柬埔寨從事詐騙工作，印度目前也出現類似情況，印度駐寮國大使館表示，至少有47名被困在寮國網路詐騙中心的印度人被救出，截至目前為止，印度方面已累積從寮國救出635名印度人。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指出，印度當局警告民眾，要注意到寮國「工作」的假邀約，強調要仔細了解工作內容，才能避免成為非法集團眼中的肥羊，甚至成為詐騙的幫凶。

印度駐寮國大使館的聲明表示，最近一波救援行動，救出47名被困在金三角（Golden Triangle）經濟特區（Special Economic Zone, SEZ）的印度人。截至目前為止，印度方面已累積從寮國救出635名印度人，並讓他們安然回國。

印度駐寮國大使館在社群平台X上說：「（這次）獲救47人中，有29人是寮國在打擊金三角經濟特區的非法活動時發現，並移交給印度駐寮使館的，另外18人則是在身處險境之際向使館尋求幫助而順利獲救。」

印度新德里電視台（NDTV）報導指出，詐騙集團是在交友軟體上，假裝是女性誘騙受害者一起聊天，讓人上鉤後走上不歸路。

一名獲救的印度人說：「在聊了一段時間後，他們會說服買加密貨幣，很多人因此損失慘重，不得不去（寮國）打工還債。」

報導也表示，如果這些「奴隸」沒辦法做到每天應該達到的「業績」，就會沒飯吃，甚至無法休息。

印度駐寮國大使館和寮國當局目前已辦理完成這批獲救的47名印度人回國的必要程序，其中30人陸續返回印度，剩下的17人正在等待安排，很快就會離開寮國。

印度 大使館 詐騙集團

延伸閱讀

新興市場成長動能具韌性 投資機會多元

印度基金 笑傲新興亞股

印度女遊吉隆坡墜8公尺深天坑！失蹤7天仍找嘸人 專家曝1可能

路人傻眼！印度廣場巨型螢幕廣告突變色情影片 疑為駭客入侵

相關新聞

鐵達尼號解體影像曝！傑克後擁蘿絲的經典船頭殘骸腐蝕掉落

英國廣播公司（BBC）報導，歷史上最知名船難「鐵達尼號」沉沒北大西洋海底112年，長年負責打撈鐵達尼號海底文物的RMS ...

美製槍械向外走私害的 這個北美大城市槍擊案暴增

加拿大最大城市的拖吊車行業，有一部分被幫派控制。以前幫派解決恩怨用的是拳頭，現在有了來自美國的走私槍械，搶地盤變得愈來愈...

男女不平等有解嗎？澳洲大企業要先達標才能競標政府合約

澳洲為解決職場長期以來的男女不平等問題，將設定嚴格目標，大企業先達標才能爭取政府合約。

救瀕危海鳥 南非明年展開滅鼠行動

位於南非與南極洲中間、偏遠的馬里恩島（Marion Island）即將進行前所未有的最大滅鼠行動。環境保育人士要終止鼠輩吃掉島上的濱臨絕種海鳥（見圖，擷自「馬里恩島無鼠計畫」網站）。

日本7-11現炸甜甜圈「復活」了 和Mister Donut搶食320億市場大餅

日本7-11從3日起將在首都圈內約5000家門市開始販售3種口味的現炸甜甜圈，正式加入競爭激烈的甜甜圈市場。根據統計，日...

丈夫逝後還要管夫家麻煩事？日本女性「死後離婚」案例增

日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦，像是不想要管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。