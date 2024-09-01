日本7-11現炸甜甜圈「復活」了 和Mister Donut搶食320億市場大餅

日本7-11從3日起將在首都圈內約5000家門市開始販售3種口味的現炸甜甜圈，正式加入競爭激烈的甜甜圈市場。根據統計，日本的甜甜圈市場價值1492億日圓（約新台幣326億元），其中80%都被連鎖專賣店Mister Donut拿走，7-11也想分一杯羹。

日本經濟新聞報導，日本7-11過去曾販售現炸甜甜圈，但在2017年停止販售，這次建立了能夠銷售現炸甜甜圈的供應鏈，再度進入市場，預料將推動甜甜圈市場近一步擴大。

發酵後的麵團經過加熱後被冷凍，從工廠送到各門市完成最後「炸」的步驟，以防止麵團失去風味，並能保持蓬鬆的口感。這款現炸甜甜圈不是中間空心的類型，而是包餡甜甜圈，3種口味包括楓糖、卡士達與巧克力。販售地區為埼玉縣、千葉縣與東京都約5000家門市。

日本7-11在2014年開始販售甜甜圈，但當時因為競爭激烈，銷售並不亮眼，而於2017年停止販售。那時候的甜甜圈並非在店內現炸，而是工廠生產後直接送到門市。商品開發經理米田昭彥表示，上次販售的問題在於「沒辦法呈現剛出爐的美味」。

日本7-11決定再次販售甜甜圈的契機來自於2022年大獲成功的「咖哩麵包」，當時把在工廠加熱又冷凍後的商品運到門市內現炸，也因此建立了工廠設備、物流，以及店內烹煮的營運體系，並把那次經驗應用於甜甜圈的販售當中。

根據調查公司「富士經濟」統計，日本2024年的甜甜圈市場比前一年增長10%，來到1492億日圓，其中樂清（Duskin）的Mister Donut佔據市場約80%，幾乎是獨占鰲頭。

最近「生甜甜圈」等商品透過社群媒體，在年輕族群中獲得人氣，東京都內出現許多總是大排長龍的甜甜圈名店，愛好者增加不少。甜甜圈市場逐年擴大，令7-11看準商機。此外，7-11原本就有販售和甜甜圈最搭的現煮咖啡，希望藉此吸引更多消費者直接在便利商店購買甜甜圈。

日本7-11原本是以便當和小菜作為賣點，之後又增加了關東煮、炸物等，以及用專門機器製作的現煮咖啡等。2013年起，7-11 CAFE在日本全國門市推出，成為超商咖啡的先驅。2023年起，現打果昔推出後大賣，也成為不少台灣觀光客到日本務必朝聖的熱門商品。7-11作為日本最大的連鎖便利商店，商品策略對於零售和外食產業都有深刻影響。

加拿大便利商店巨頭Alimentation Couche-Tard（簡稱ACT）已經提案收購7-11的日本母公司Seven & iHoldings，就是看準日本7-11的食品相關產品開發經驗。ACT明確表示，「擴張食品部門是優先課題」。