快訊

柯文哲羈押庭召開北檢外小草人數曝光 「放人」口號響士氣高

應曉薇昔當監獄教誨師10年…小S逼問「錢從哪來」她這樣回 網驚：仙姑

丈夫逝後還要管夫家麻煩事？日本女性「死後離婚」案例增

中央社／ 東京1日專電
日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦。情境示意圖。圖／Ingimage
日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦。情境示意圖。圖／Ingimage

日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦，像是不想要管理公公婆婆的墓地等，因此選擇在丈夫死後離婚，與夫家斷絕關係。

產經新聞報導，住在東京、經營一家美髮沙龍的53歲女性就是選擇「死後離婚」的案例。

她的丈夫10年前因病去世，她不僅受到喪夫打擊，還因為丈夫臨終前長時間接受照護，因此身心俱疲。葬禮結束後，她原本希望能夠休息一陣子，婆婆卻每天早上打電話問她各種問題，像是「佛壇要怎麼辦」、「遺物要怎麼處理，大家一起來分配」等，接二連三的提問讓她應接不暇。

她表示，「仔細回想起來，我婆婆從來不考慮我方不方便，也不考慮我的感受」。她婚後曾送給婆婆一件上衣，但婆婆似乎不喜歡，嘲笑說「這只能拿來當抹布」。她還曾經被迫吃下混了狗毛的食物，以及在第2胎流產，動手術剛出院、身體還沒有完全恢復時，因為婆婆一句「想要出門」而當婆婆的司機。

傳統價值觀曾在她心中根深蒂固，她心想「既然嫁到這個家庭，媳婦必須盡心盡力照顧公婆」，因此即使婆婆無理取鬧，她也一直聽從，沒有表現出不滿。

然而，丈夫去世後，公婆提到墓地問題時，她突然心生想要逃離的想法，「如果這樣下去，我一輩子都沒辦法擺脫這些人。我必須趕快逃走，不然會瘋掉」。

她最後在丈夫葬禮後的2週內火速完成「死後離婚」，表示「感受到非常大的解脫感」。

配偶死去後，就失去了提交離婚申請書的機會。即使以後再婚，也沒辦法切斷與原配偶父母等親屬的關係。要如何解決這種處境，答案就是「死後離婚」。

「死後離婚」的正式名稱是「姻族關係終了屆（終止書）」，只要填寫必要資訊，提交給地方政府，就可以和已故原配偶的父母等親屬斷絕關係。特點是配偶去世不論多久都可以辦理，而且不需要對方親屬同意，也不會通知他們已經提出申請。

不過，和一般離婚不同，「死後離婚」不會影響到對配偶遺產的繼承權，或是領取遺族年金。

根據日本法務省的戶籍統計，「姻族關係終了屆」的提交件數從約10年前的2213件，到2022年突破3000件。關於這種趨勢，專門研究死後離婚的律師園田由佳表示，這是因為日本社會的家族觀念愈來愈薄弱。

她表示，「現代的婚姻概念集中在人與人之間的結合，因此如果與配偶的父母不合，或是不想承擔扶養義務，就更容易選擇終止姻親關係」。園田認為，未來死後離婚的件數將進一步增加。

不過，死後離婚是單方面與姻親斷絕關係，儘管法律上已經把關係清算，情感上卻無法切斷。園田表示，曾經有妻子終止姻親關係之後，與過去的公婆關係更加惡化。

她表示，這名妻子過去說，「丈夫是長子，以後會繼承這個家，會照顧你們」，以此為藉口向公婆要了不少錢，還把房子的登記名義變更，卻在丈夫死後終止姻親關係，讓以為有人可以養老的公婆發現遭到背叛，怒稱兒媳「把財產偷走了」。

另一方面，公婆與孫子之間的關係是「血親」而非「姻親」，即使媳婦提交「姻族關係終了屆」，他們之間的關係也無法被切斷，未來在分割遺產時可能出現問題，因此園田建議，在提出「死後離婚」時必須慎重考慮。

婆婆 媳婦 葬禮 遺產 配偶 離婚

延伸閱讀

貓熊外交做兩國突破口？共同社：大陸有意向日本出借貓熊

貿協日本消費品大型拓銷團 創造1.09億美元商機

人妻瞞婚前嚴重病史夫怒告提離婚 法院1原因不批反勸愛護妻子

東出昌大出軌離婚4年「突宣布再婚」 曾與3女隱居山上女方已懷孕

相關新聞

爽收667萬卻放鴿子！台灣「人生講師」星國賣課沒開成 20多名學生怒報警

新加坡媒體「8視界新聞網」報導，台灣一名著名人生講師在星國開課，收了20幾名學生共逾27萬2000新加坡幣（約台幣667...

丈夫逝後還要管夫家麻煩事？日本女性「死後離婚」案例增

日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦，像是不想要管理...

日本7-11現炸甜甜圈「復活」了 和Mister Donut搶食320億市場大餅

日本7-11從3日起將在首都圈內約5000家門市開始販售3種口味的現炸甜甜圈，正式加入競爭激烈的甜甜圈市場。根據統計，日...

星期人物／獲賀錦麗信賴 戈登躍白宮國安顧問熱門人選

自阿富汗狼狽撤軍堪稱是美軍21世紀以來最大的汙點，川普起的頭，拜登收的尾，現在變成年底美國總統大選相罵本。要撤出奮戰20年的地方，考量很複雜。副總統賀錦麗支持拜登決定，她的副國安顧問卻有不同意見，主張戒急用忍。副國安顧問後來扶正，賀錦麗如果當選總統，戈登是白宮國家安全顧問的最熱門人選。

柏林一週兩起女性致死案 部長籲保護女性免遭暴力

德國柏林在一週內接連發生兩起持刀攻擊致死案件，兩名女性分別在事件中喪命。德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）表示，「我...

希臘港市佛羅斯湧現爆量魚屍 宣布進入緊急狀態

希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。