丈夫逝後還要管夫家麻煩事？日本女性「死後離婚」案例增

日本在配偶死後申請離婚的「死後離婚」案例正在增加，大多數申請者為女性，當中很多人因為對於親屬關係感到厭倦，像是不想要管理公公婆婆的墓地等，因此選擇在丈夫死後離婚，與夫家斷絕關係。

產經新聞報導，住在東京、經營一家美髮沙龍的53歲女性就是選擇「死後離婚」的案例。

她的丈夫10年前因病去世，她不僅受到喪夫打擊，還因為丈夫臨終前長時間接受照護，因此身心俱疲。葬禮結束後，她原本希望能夠休息一陣子，婆婆卻每天早上打電話問她各種問題，像是「佛壇要怎麼辦」、「遺物要怎麼處理，大家一起來分配」等，接二連三的提問讓她應接不暇。

她表示，「仔細回想起來，我婆婆從來不考慮我方不方便，也不考慮我的感受」。她婚後曾送給婆婆一件上衣，但婆婆似乎不喜歡，嘲笑說「這只能拿來當抹布」。她還曾經被迫吃下混了狗毛的食物，以及在第2胎流產，動手術剛出院、身體還沒有完全恢復時，因為婆婆一句「想要出門」而當婆婆的司機。

傳統價值觀曾在她心中根深蒂固，她心想「既然嫁到這個家庭，媳婦必須盡心盡力照顧公婆」，因此即使婆婆無理取鬧，她也一直聽從，沒有表現出不滿。

然而，丈夫去世後，公婆提到墓地問題時，她突然心生想要逃離的想法，「如果這樣下去，我一輩子都沒辦法擺脫這些人。我必須趕快逃走，不然會瘋掉」。

她最後在丈夫葬禮後的2週內火速完成「死後離婚」，表示「感受到非常大的解脫感」。

配偶死去後，就失去了提交離婚申請書的機會。即使以後再婚，也沒辦法切斷與原配偶父母等親屬的關係。要如何解決這種處境，答案就是「死後離婚」。

「死後離婚」的正式名稱是「姻族關係終了屆（終止書）」，只要填寫必要資訊，提交給地方政府，就可以和已故原配偶的父母等親屬斷絕關係。特點是配偶去世不論多久都可以辦理，而且不需要對方親屬同意，也不會通知他們已經提出申請。

不過，和一般離婚不同，「死後離婚」不會影響到對配偶遺產的繼承權，或是領取遺族年金。

根據日本法務省的戶籍統計，「姻族關係終了屆」的提交件數從約10年前的2213件，到2022年突破3000件。關於這種趨勢，專門研究死後離婚的律師園田由佳表示，這是因為日本社會的家族觀念愈來愈薄弱。

她表示，「現代的婚姻概念集中在人與人之間的結合，因此如果與配偶的父母不合，或是不想承擔扶養義務，就更容易選擇終止姻親關係」。園田認為，未來死後離婚的件數將進一步增加。

不過，死後離婚是單方面與姻親斷絕關係，儘管法律上已經把關係清算，情感上卻無法切斷。園田表示，曾經有妻子終止姻親關係之後，與過去的公婆關係更加惡化。

她表示，這名妻子過去說，「丈夫是長子，以後會繼承這個家，會照顧你們」，以此為藉口向公婆要了不少錢，還把房子的登記名義變更，卻在丈夫死後終止姻親關係，讓以為有人可以養老的公婆發現遭到背叛，怒稱兒媳「把財產偷走了」。

另一方面，公婆與孫子之間的關係是「血親」而非「姻親」，即使媳婦提交「姻族關係終了屆」，他們之間的關係也無法被切斷，未來在分割遺產時可能出現問題，因此園田建議，在提出「死後離婚」時必須慎重考慮。