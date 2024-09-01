快訊

吃了誠實豆沙包？盧貝松現身威秀影城：其他片都普普

高雄國賓飯店改建容積率達1142％ 住戶籲公開評估報告

直播／晚間8點開京華城案羈押庭 柯文哲先問、彭振聲接棒

南韓憲法法院：政府應對暖化不力 須訂長期減碳目標

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

南韓環保人士指控政府未能有效應對氣候變遷後，憲法法院近日做出歷史性裁決，裁定現行的氣候變遷法規未能保障基本人權，也缺乏能保護後代子孫的目標。

路透社報導，從2020年起，約有200名原告陸續向憲法法院提起違憲申訴，其中包括年輕的環保人士，甚至還有幼兒在內，他們主張南韓政府在應對氣候變遷方面不夠積極，因而侵犯公民的基本人權。

憲法法院8月29日要求國會於2026年2月底之前修訂「碳中和基本法」，並承認現行法律的碳排目標不符合憲法、違反保護公民基本權利的義務，沒能保護未來世代免受氣候危機影響。

氣候倡議團體表示，這是亞洲第一個針對政府氣候行動的最高層級法院裁決，有可能為台灣和日本等已提出類似訴訟的亞洲國家樹立先例。

一位年僅12歲的原告說道：「我希望今天的裁決能帶來更大改變，讓孩子們不必再提起這類憲法訴訟。」

歐洲人權法院（European Court of Human Rights）今年4月裁決，瑞士政府在應對氣候變遷方面做得不夠充足，導致公民的權利受到侵犯。

南韓憲法法院表示，碳中和基本法於2010年頒布，後來經過修訂，制定2030年之前的碳排目標以及2050年之前實現碳中和的目標，但沒有為2031年至2049年之間的減排目標提出「任何量化數據」。

憲法法院透過聲明指出：「由於沒機制能有效確保在2050年之前逐步且持續減排，因此該法制定了會把過多負擔轉嫁給未來的減排目標。」

南韓環境部透過聲明寫道，尊重這項裁決並會實施後續措施。

南韓崇實大學（Soongsil University）法學教授高文炫（Koh Moon-hyun）告訴路透社，這項裁決可能會激發其他國家的變革。

他還說：「憲法法院一定參考了歐洲的判例，因此改變立場。」

南韓的目標是在2050年之前達成碳中和，但資料顯示，南韓仍是20國集團（G20）之中，僅次於澳洲的第2大煤炭污染國，且在採用再生能源方面進展緩慢。

南韓去年將工業領域的2030年溫室氣體減排目標下調，但維持國家整體目標，也就是2030年之前將碳排量在2018年基礎上減少40%。

南韓 氣候變遷 減排 碳排量

延伸閱讀

台南推高爾夫觀光遊程 邀韓國好手助攻國際市場

專訪／壯壯送自己寫真集當見面禮 韓國啦啦隊友驚呆

《鬼花園：詛咒》韓國凶宅「長春花園」真實改編 一探隱秘真相

三大綠色基金 啓動

相關新聞

爽收667萬卻放鴿子！台灣「人生講師」星國賣課沒開成 20多名學生怒報警

新加坡媒體「8視界新聞網」報導，台灣一名著名人生講師在星國開課，收了20幾名學生共逾27萬2000新加坡幣（約台幣667...

星期人物／獲賀錦麗信賴 戈登躍白宮國安顧問熱門人選

自阿富汗狼狽撤軍堪稱是美軍21世紀以來最大的汙點，川普起的頭，拜登收的尾，現在變成年底美國總統大選相罵本。要撤出奮戰20年的地方，考量很複雜。副總統賀錦麗支持拜登決定，她的副國安顧問卻有不同意見，主張戒急用忍。副國安顧問後來扶正，賀錦麗如果當選總統，戈登是白宮國家安全顧問的最熱門人選。

柏林一週兩起女性致死案 部長籲保護女性免遭暴力

德國柏林在一週內接連發生兩起持刀攻擊致死案件，兩名女性分別在事件中喪命。德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）表示，「我...

希臘港市佛羅斯湧現爆量魚屍 宣布進入緊急狀態

希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因...

日本大型食物中毒案 大分縣旅館618人受害…泉水含諾羅病毒

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出...

法國石油巨擘道達爾出32億元保護美森林 抵換自身碳排

法國石油業巨擘道達爾能源集團（Total Energies）簽署1份價值1億美元（約新台幣32億）的協議，以協助保護美國森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。