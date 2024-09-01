南韓憲法法院：政府應對暖化不力 須訂長期減碳目標

南韓環保人士指控政府未能有效應對氣候變遷後，憲法法院近日做出歷史性裁決，裁定現行的氣候變遷法規未能保障基本人權，也缺乏能保護後代子孫的目標。

路透社報導，從2020年起，約有200名原告陸續向憲法法院提起違憲申訴，其中包括年輕的環保人士，甚至還有幼兒在內，他們主張南韓政府在應對氣候變遷方面不夠積極，因而侵犯公民的基本人權。

憲法法院8月29日要求國會於2026年2月底之前修訂「碳中和基本法」，並承認現行法律的碳排目標不符合憲法、違反保護公民基本權利的義務，沒能保護未來世代免受氣候危機影響。

氣候倡議團體表示，這是亞洲第一個針對政府氣候行動的最高層級法院裁決，有可能為台灣和日本等已提出類似訴訟的亞洲國家樹立先例。

一位年僅12歲的原告說道：「我希望今天的裁決能帶來更大改變，讓孩子們不必再提起這類憲法訴訟。」

歐洲人權法院（European Court of Human Rights）今年4月裁決，瑞士政府在應對氣候變遷方面做得不夠充足，導致公民的權利受到侵犯。

南韓憲法法院表示，碳中和基本法於2010年頒布，後來經過修訂，制定2030年之前的碳排目標以及2050年之前實現碳中和的目標，但沒有為2031年至2049年之間的減排目標提出「任何量化數據」。

憲法法院透過聲明指出：「由於沒機制能有效確保在2050年之前逐步且持續減排，因此該法制定了會把過多負擔轉嫁給未來的減排目標。」

南韓環境部透過聲明寫道，尊重這項裁決並會實施後續措施。

南韓崇實大學（Soongsil University）法學教授高文炫（Koh Moon-hyun）告訴路透社，這項裁決可能會激發其他國家的變革。

他還說：「憲法法院一定參考了歐洲的判例，因此改變立場。」

南韓的目標是在2050年之前達成碳中和，但資料顯示，南韓仍是20國集團（G20）之中，僅次於澳洲的第2大煤炭污染國，且在採用再生能源方面進展緩慢。

南韓去年將工業領域的2030年溫室氣體減排目標下調，但維持國家整體目標，也就是2030年之前將碳排量在2018年基礎上減少40%。