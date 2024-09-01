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央廣睽違5年於東京辦聽友會 資深聽眾收聽廣播逾一甲子

中央社／ 東京1日專電
睽違5年，Rti中央廣播電台訪問日本東京，舉辦實體聽友會，央廣總台長張瑞昌（前排左4）、常務董事劉夏如（前排左1）以及央廣日語節目團隊1日與喜愛收聽央廣的日本人組成的「玉山聽友會」在東京相見歡。中央社
睽違5年，Rti中央廣播電台訪問日本東京，舉辦實體聽友會，央廣總台長張瑞昌（前排左4）、常務董事劉夏如（前排左1）以及央廣日語節目團隊1日與喜愛收聽央廣的日本人組成的「玉山聽友會」在東京相見歡。中央社

睽違5年，Rti中央廣播電台訪問日本東京舉辦實體聽友會，現場聚集喜愛台灣、對台灣感興趣的聽友，甚至有人收聽央廣的資歷已經突破一甲子。央廣總台長張瑞昌表示，央廣不僅要努力做好傳遞「台灣的聲音」的角色，更自許是連結台日友誼最重要的橋樑。

央廣總台長張瑞昌、常務董事劉夏如，以及央廣日語節目團隊今天與喜愛收聽央廣的日本人組成的「玉山聽友會」在東京相見歡。駐日代表處新聞組組長黃明珠等人到場參與。

張瑞昌致詞表示，他每月都會閱讀聽友的來信，這些聽友散佈全球各地，除了鄰近的日韓、中國，以及歐美、東南亞國家之外，有遠在中南美的古巴、阿根廷，也有陌生的孟加拉、巴基斯坦。他記得有位聽友寫道，「聽友是廣播電台的生命」，意思是沒有聽友的熱情回饋，電台就像失去了靈魂，只剩下軀殼而已。

張瑞昌提到央廣與日本的淵源。他表示，央廣的日語廣播已經超過70年，擁有許多忠實的日本聽友。在嘉義民雄的國家廣播文物館，還完整保留一座日本電氣公司（NEC）設計製作的100KW中波發射機，是目前全世界碩果僅存的機型，堪稱「老爺爺」等級的古董。

他說，日本電氣公司參觀後讚嘆央廣的維修保養，想要洽購運回日本，但央廣不想割愛。因為那是央廣的寶物，從「民雄放送所」時代保存至今，已經是央廣的「鎮台之寶」，也是央廣歷史的一部分。

張瑞昌指出，台灣和日本僅一海之隔，關係緊密，友誼深厚，最近的民調也證明，台灣與日本互為彼此最親近、友好的國家。身為台灣的國家廣播電台，央廣不僅要努力做好傳遞「台灣的聲音」的角色，更自許是連結台日友誼最重要的橋樑。

聽友山田充郎與2個女兒、外孫女一同到場。他表示，自己收聽央廣的時間超過60年，大女兒也是從1歲就開始收聽，全家三代都是央廣的聽友。

聽友璃寬在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間透過臉書社團「Google街景之友」開始鋼筆淡彩創作，儘管人在日本，卻透過Google地圖繪製了數十幅台灣街景。解封之後，他開始到繪畫中的實景打卡，展開「先畫再去」環島之旅。從台中市的追分車站開始，目前已經征服了西台灣與南台灣。

他表示，央廣提供政治、經濟、文化等面向的台灣新聞，還會介紹台灣的傳統節慶、各地舉辦的慶典等，讓他在準備環島之旅時獲益良多。

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