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澳洲塔斯馬尼亞遇冷鋒 強風暴雨數萬民眾斷電

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）在冷鋒襲擊下出現破壞性強風暴雨，數萬民眾今天無電可用，當局同時發布洪水警告。

路透社報導，塔斯馬尼亞州電力公司（Tasnetworks）今天上午在社群平台臉書（Facebook）表示：「今天早上全州約有3萬用戶斷電。」

塔斯馬尼亞是人口約57萬的島州。澳洲氣象局人員表示，塔斯馬尼亞上空的冷鋒正逐漸遠去，「但陣雨與雷雨持續構成破壞性陣風的危險。」

氣象預報人員在官網表示，然而，另一個強烈冷鋒將於今晚至明早期間穿過塔斯馬尼亞州，有可能影響西部和北部沿岸。

緊急部門發布了洪水警告，說有可能會讓塔斯馬尼亞居民連續多日孤立無援。

塔斯馬尼亞州緊急情況服務（Tasmania StateEmergency Service）行政主管洛威（Mick Lowe）在聲明中表示：「房屋有可能被淹沒，道路也可能無法通行。」

緊急情況服務表示，他們於過去24小時收到330件援助請求。

塔斯馬尼亞州距離澳洲本島的維多利亞州墨爾本（Melbourne）約445公里，搭飛機需約1小時，搭渡輪則約10小時。塔斯馬尼亞州全島有40%左右為荒野或保護區。

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