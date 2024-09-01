快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

日本高中女生橫濱站旁墜樓 波及女性路人釀兩死

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本17歲高中女生昨天傍晚從跟JR橫濱站相連的購物中心頂樓墜樓，波及正好路過的32歲女性上班族，兩人都不幸死亡，警方正調查事發詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在昨天晚間6時左右，這名高中女生從位於橫濱市西區與JR橫濱站相連的購物中心頂樓墜落，正好壓到經過的女性上班族。

兩人事發當下雖被緊急送醫救治，但稍晚雙雙宣告不治。

警方表示，17歲高中女生家住在千葉縣君津市，無辜遭波及的死者是家住橫濱市綠區的32歲女性上班族。

事發現場當時有許多逛街購物民眾，警方正調查詳細事發狀況。

TBS電視台報導，昨晚有路人報警表示橫濱站西口「有兩名女性倒臥，現場有血跡，看似墜樓」。

警方表示，這處購物中心跟JR橫濱站相連，就讀高三的17歲女生墜樓時正好壓到跟朋友一起經過的32歲女性上班族。

兩人在無呼吸心跳的狀態下被送醫，最後雙雙宣告不治。購物中心的頂樓可供自由進出，警方正在調查墜樓經過。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

墜樓 女生

延伸閱讀

新北三峽大學校內女大生墜樓 急送恩主公醫院搶救中

情傷難過！新北15歲少年傳墜樓送醫急救 警調查中

屏東縣某大學驚傳一男子墜樓 送醫搶救中

鋼琴演奏新秀直播後墜樓不治 國中同學：當年是天才

相關新聞

星期人物／獲賀錦麗信賴 戈登躍白宮國安顧問熱門人選

自阿富汗狼狽撤軍堪稱是美軍21世紀以來最大的汙點，川普起的頭，拜登收的尾，現在變成年底美國總統大選相罵本。要撤出奮戰20年的地方，考量很複雜。副總統賀錦麗支持拜登決定，她的副國安顧問卻有不同意見，主張戒急用忍。副國安顧問後來扶正，賀錦麗如果當選總統，戈登是白宮國家安全顧問的最熱門人選。

柏林一週兩起女性致死案 部長籲保護女性免遭暴力

德國柏林在一週內接連發生兩起持刀攻擊致死案件，兩名女性分別在事件中喪命。德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）表示，「我...

希臘港市佛羅斯湧現爆量魚屍 宣布進入緊急狀態

希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因...

日本大型食物中毒案 大分縣旅館618人受害…泉水含諾羅病毒

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出...

法國石油巨擘道達爾出32億元保護美森林 抵換自身碳排

法國石油業巨擘道達爾能源集團（Total Energies）簽署1份價值1億美元（約新台幣32億）的協議，以協助保護美國森...

忘記要說什麼、做什麼？愈想反而愈記不得 劍橋大學專家教你1招找回記憶

話說一半突然想不起接下來要說什麼？走進房間卻忘記本來要做什麼，或者記不得把車鑰匙放在哪？日常生活中我們或多或少碰過這種事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。