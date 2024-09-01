日本高中女生橫濱站旁墜樓 波及女性路人釀兩死

日本17歲高中女生昨天傍晚從跟JR橫濱站相連的購物中心頂樓墜樓，波及正好路過的32歲女性上班族，兩人都不幸死亡，警方正調查事發詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在昨天晚間6時左右，這名高中女生從位於橫濱市西區與JR橫濱站相連的購物中心頂樓墜落，正好壓到經過的女性上班族。

兩人事發當下雖被緊急送醫救治，但稍晚雙雙宣告不治。

警方表示，17歲高中女生家住在千葉縣君津市，無辜遭波及的死者是家住橫濱市綠區的32歲女性上班族。

事發現場當時有許多逛街購物民眾，警方正調查詳細事發狀況。

TBS電視台報導，昨晚有路人報警表示橫濱站西口「有兩名女性倒臥，現場有血跡，看似墜樓」。

警方表示，這處購物中心跟JR橫濱站相連，就讀高三的17歲女生墜樓時正好壓到跟朋友一起經過的32歲女性上班族。

兩人在無呼吸心跳的狀態下被送醫，最後雙雙宣告不治。購物中心的頂樓可供自由進出，警方正在調查墜樓經過。

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