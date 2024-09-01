印尼蘇卡諾哈達國際機場第3航廈火災 無人傷亡

印尼雅加達的蘇卡諾哈達國際機場第3航廈今早傳出火警，濃煙密布的畫面被旅客拍下後，在網路引發討論。機場主管向媒體表示，火災約清晨4時24分發生，火勢很快就被撲滅，未有人員傷亡。

雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）今天清晨發生火災，起火點位於第3航廈的一間咖啡廳屋頂。

根據民眾拍下的影片顯示，咖啡廳屋頂有部分起火，導致航廈大樓內濃煙密布，一旁則有許多民眾圍觀。也有影片顯示，部分旅客因濃煙而戴上口罩。

印尼「時代報」（Tempo）報導，蘇卡諾哈達國際機場的主管霍利克（M. Holik Muardi）表示，這起火災發生在今天清晨約4時24分，起火地點位於食品飲料區的屋頂。

他表示，機場消防人員在4時30分左右就將火勢撲滅，並說「火勢未蔓延到其他地方」。

霍利克補充，目前正透過排煙設備排除機場航廈內的煙霧。