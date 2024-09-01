快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

印尼蘇卡諾哈達國際機場第3航廈火災 無人傷亡

中央社／ 雅加達1日專電

印尼雅加達的蘇卡諾哈達國際機場第3航廈今早傳出火警，濃煙密布的畫面被旅客拍下後，在網路引發討論。機場主管向媒體表示，火災約清晨4時24分發生，火勢很快就被撲滅，未有人員傷亡。

雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）今天清晨發生火災，起火點位於第3航廈的一間咖啡廳屋頂。

根據民眾拍下的影片顯示，咖啡廳屋頂有部分起火，導致航廈大樓內濃煙密布，一旁則有許多民眾圍觀。也有影片顯示，部分旅客因濃煙而戴上口罩。

印尼「時代報」（Tempo）報導，蘇卡諾哈達國際機場的主管霍利克（M. Holik Muardi）表示，這起火災發生在今天清晨約4時24分，起火地點位於食品飲料區的屋頂。

他表示，機場消防人員在4時30分左右就將火勢撲滅，並說「火勢未蔓延到其他地方」。

霍利克補充，目前正透過排煙設備排除機場航廈內的煙霧。

咖啡廳 機場 火災

延伸閱讀

為毛孩重啟生命的美好航廈－飛天善業泥

大馬、印尼股市喜迎外資 高科技產業發展受矚目

防範M痘疫情 入境印尼旅客須填健康資訊

清大生走讀雅加達唐人街 建雙語地圖助保存文化資產

相關新聞

星期人物／獲賀錦麗信賴 戈登躍白宮國安顧問熱門人選

自阿富汗狼狽撤軍堪稱是美軍21世紀以來最大的汙點，川普起的頭，拜登收的尾，現在變成年底美國總統大選相罵本。要撤出奮戰20年的地方，考量很複雜。副總統賀錦麗支持拜登決定，她的副國安顧問卻有不同意見，主張戒急用忍。副國安顧問後來扶正，賀錦麗如果當選總統，戈登是白宮國家安全顧問的最熱門人選。

柏林一週兩起女性致死案 部長籲保護女性免遭暴力

德國柏林在一週內接連發生兩起持刀攻擊致死案件，兩名女性分別在事件中喪命。德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）表示，「我...

希臘港市佛羅斯湧現爆量魚屍 宣布進入緊急狀態

希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因...

日本大型食物中毒案 大分縣旅館618人受害…泉水含諾羅病毒

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出...

法國石油巨擘道達爾出32億元保護美森林 抵換自身碳排

法國石油業巨擘道達爾能源集團（Total Energies）簽署1份價值1億美元（約新台幣32億）的協議，以協助保護美國森...

忘記要說什麼、做什麼？愈想反而愈記不得 劍橋大學專家教你1招找回記憶

話說一半突然想不起接下來要說什麼？走進房間卻忘記本來要做什麼，或者記不得把車鑰匙放在哪？日常生活中我們或多或少碰過這種事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。