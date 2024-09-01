委內瑞拉大停電12小時 各地上午恢復供電

委內瑞拉經過長達12小時大規模停電而陷入一片黑暗後，全國各地於今天上午恢復供電。

委內瑞拉政府指責反對派力量的「破壞」導致停電。委內瑞拉7月28日總統選舉爆發廣大爭議，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布勝選連任，反對派指責馬杜洛選舉舞弊。

本週停電問題源於30日一早，事發地點為委內瑞拉主要電力來源西蒙波利瓦（Simon Bolivar）水力發電廠。

馬杜洛稱這是對此設施所有攻擊的源頭。他指稱反對派「法西斯分子」和美國是這次停電的幕後黑手，但馬杜洛並未提供任何證據。

根據當地媒體和法新社聯繫的用戶，30日下午4時許，有些州已開始恢復供電，到今天早上幾乎全國各地都恢復供電。交通當局表示，首都卡拉卡斯的地鐵服務已恢復正常。

根據監測網路連線水準的非政府組織VE Sin Filtro表示，截至今天清晨，網路連線率約為93%。

電力事業風險專家阿奇拉（Jose Aquilar）表示，這次停電可能是由於委國老舊電網出現某種故障，而不是人為破壞。

他告訴法新社：「這次停電本不該導致如此重大事件，但委內瑞拉電力系統不穩定，導致事件連環爆，輸配電網也受到影響。」

馬杜洛昨天表示，此次停電是「一次充滿報復性的攻擊…來自法西斯分子」。