柏林一週兩起女性致死案 部長籲保護女性免遭暴力

德國柏林在一週內接連發生兩起持刀攻擊致死案件，兩名女性分別在事件中喪命。德國家庭部長鮑斯（Lisa Paus）表示，「我們國家存在大規模針對女性的暴力問題，這必須停止。」

德國首都柏林發生的兩起致命持刀襲擊案，第一起在8月28日，一名36歲女性在柏林策倫朵夫（Berlin-Zehlendorf）區遭刺傷致死，留下4個孩子，被拘捕的50歲的犯罪嫌疑人是受害者前夫。警方認為，這是一起殺害女性事件，意味著受害者因為是女性而被殺害。最常見的形式是女性遭伴侶，或是前伴侶殺害。

第二起於8月30日在腓特烈斯費爾德（Friedrichsfelde）區，一名28歲的女性被發現生命垂危倒在一棟大樓的走廊上，送醫後不治。警方逮補一名45歲犯罪嫌疑人，犯罪背景仍不明。鮑斯說，「柏林一週內發生兩起女性謀殺案，而在德國每隔一天就有一名女性被她的伴侶或前伴侶謀殺，這讓我非常憤怒。」

鮑斯說，「我們不僅需要針對恐怖主義持刀者的安全方案，也需要預防和保護婦女免受暴力傷害。」這可以拯救生命，「這需要花錢，讓我們支持聯邦各州為女性提供更多預防和保護場所。」目前這樣的建置還太少。

柏林司法參議員巴登伯格（Felor Badenberg）批評這是「厭女症」。她說，「我們必須對這些男性殘忍謀殺女性的行為採取行動。」呼籲德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）將電子腳鍊納入暴力保護法，用其傳達行蹤，如果有人不顧禁令接近，警方將會收到警報，以打擊家庭暴力。

德國西部城市索林根（Solingen）8月23日發生致命持刀攻擊事件，導致3人死亡，8人重傷。