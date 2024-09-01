法國學界抗議對北京屈膝 指2博物館配合篡改歷史

法國學界與藝術界今天在世界報上刊登連署投書，抗議巴黎2主要博物館向中國卑躬屈膝，配合中國竄改歷史並抹去其他民族。他們呼籲，學術與文化 機構應拒絕反民主外國政權的干預。

8月31日，由20多位法國國家研究機構研究員、教授、藝術家在最大報世界報（Le Monde）上共同撰寫的投書指出，正當國會推動預防外國勢力干涉法案之際，「卻沒什麼能阻擋中華人民共和國對我們兩大博物館的干涉：布朗利河岸博物館（Musée du QuaiBranly）和居美東方博物館（Musée Guimet）」。

他們表示，「這些機構所使用的術語都反映了北京在竄改歷史，以及抹除遭中華人民共和國兼併與侵略的非漢民族上想要的，這些竄改如今上升到剝奪他們的族稱（Ethnonymie）與祖先領土的稱呼」。

法國學界近日發現，布朗利河岸博物館西藏文物目錄上，「西藏」（Tibet）一詞消失，被改為了中國政府稱呼的「西藏（Xizang）自治區」。在居美東方博物館的西藏展示廳，「西藏」的地名也被改為「喜馬拉雅區」。

這樣的改變是因應中國2023年用詞的改變。中共中央統戰部去年8月在其微信公眾號「統戰新語」上的一篇「觀點」文章指，西藏應翻譯為Xizang而非Tibet。去年10月在西藏林芝舉行的「第三屆中國西藏環喜馬拉雅國際合作論壇」上，官方名稱的英文翻譯也是使用漢語拼音Xizang取代了Tibet。

法國學界指出，這展現了中共希望從地圖和人民的意識中刪除自1950年起被占領的西藏。

連署信中不乏西藏學家，他們強調，過去西藏、東突厥斯坦和蒙古的領袖雖向滿洲帝王朝貢，但清朝直接統治的地方其實只有中原地區。如今中華人民共和國透過各種宣稱，占領這些周邊土地、助長自身勢力，卻犧牲了這些領土上的民族。

「專家們了解這些，然而那些稱讚當代中國成功的人卻很可能不清楚。中國的成功是透過建立獨裁政權和漢族人口數量宰制，來對這些土地進行經濟剝削以及對這些民族無情漢化」。

連署書分析，博物館以及設置中國官方喉舌孔子學院的大學之所以會做出這種選擇，「是為了不與北京政權和它易怒的國族主義敏感性起衝突。所有偏離『習近平思想』大論述的用詞，都會被視為挑釁或分離主義的企圖」。

投書的20多位學者認為，這些機構想要「不惜代價保留進入中國研究的機會、中國的資源和文獻，並受益於慷慨金援和博物館藏品借展，這都仰賴中國政權的意願」。

「因此，我們巴結習近平所領導中國威脅的勢力，並在它竄改歷史與抹除民族的要求前卑躬屈膝」。

但並非所有機構都深信必須接受外國干涉。南特歷史博物館幾年前辦理成吉思汗展覽，遭中國強硬審查，如不讓館方用「成吉思汗」、「帝國」字眼改為「天空和草原之子」、「中華大草原文化」等。

然而南特歷史博物館負責人拒絕讓中國透過文物借展，抹除成吉思汗知名，以及蒙古歷史和文化，以達到北京新國家論述的目的。因此館方決定，改與蒙古的博物館和個人收藏家合作，並於去年成功規劃一個沒有中國參與且學術價值相當高的展覽。

今年是法中建交60週年，居美東方博物館預計於秋天推出以唐朝首都長安為主題的展覽。「他們會對吐蕃帝國的存在，以及長安在763年被吐蕃軍隊占領的事實保持沈默嗎？」

最後投書寫道，法國博物館被任憑改寫歷史是極大脆弱的象徵，法國學術與文化機構拒絕反民主外國政權的干預，迫在眉睫。