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希臘港市佛羅斯湧現爆量魚屍 宣布進入緊急狀態

中央社／ 雅典31日綜合外電報導
希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因而宣布進入緊急狀態。路透
希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因而宣布進入緊急狀態。路透

希臘國家通訊社今天報導，希臘中部港市佛羅斯（Volos）因湧入爆量魚屍，甚至引發當地居民表示可能對他們的生計構成威脅，因而宣布進入緊急狀態。

法新社引述雅典通訊社（Athens News Agency）報導，由希臘氣候部民防秘書長帕帕耶奧尤（Vassilis Papageorgiou）所發布為期1個月的緊急狀態，將投入資金與資源來加快清理位於帕加塞蒂克灣（Pagasetic Gulf）的這座港市沿海一帶與河川裡充滿的死魚。

佛羅斯位於希臘首都雅典以北開車約3個半小時處，這是當地接連遭遇的第2場環境災難。起初是佛羅斯所處的的撒利（Thessaly）大區去年發生洪災。

的撒利大學（University of Thessaly）農業與環境學系教授克勞達托斯（Dimitris Klaudatos）指出，的撒利大區去年秋天遭遇風暴丹尼爾（Daniel）與艾里亞斯（Elias）襲擊後，約莫有2萬公頃平原泡水。這使得當地一個湖泊水位驟升，產生許多淡水魚。

然而此後湖水水位嚴重下降，迫使魚群經河川流往佛羅斯港進入帕加塞蒂克灣與愛琴海（Aegean Sea），而流入大海的淡水魚無法存活。

光是本月29日，當局便在佛羅斯附近的海灘清理了多達57噸被沖上岸的死魚。

根據當地餐廳與酒吧協會的說法，去年洪災過後，來訪的觀光客流量已銳減將近8成。

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