日本大型食物中毒案 大分縣旅館618人受害…泉水含諾羅病毒
位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出有諾羅病毒，至少618人出現食物中毒症狀。
日本讀賣新聞報導，大分縣政府調查旅館「黑嶽莊」發生食物中毒案後說，用來煮料理或飲用的泉水查出含有諾羅病毒，推論可能是民眾飲食、喝泉水導致食物中毒。
截至8月29日，出現腹瀉、嘔吐等症狀者至少有來自23道府縣的共有618人，這些人是8月3日至12日之間喝了旅館「黑嶽莊」腹地的泉水，或是吃了用泉水煮的料理。從部分患者體內查出諾羅病毒。
大分縣政府在事發後已經對旅館祭出8月13日至15日停業3天的行政處分，旅館16日後也持續自主停業。
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