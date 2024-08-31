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日本大型食物中毒案 大分縣旅館618人受害…泉水含諾羅病毒

中央社／ 東京31日專電
位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出有諾羅病毒，至少618人出現食物中毒症狀。情境示意圖／Ingimage
位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出有諾羅病毒，至少618人出現食物中毒症狀。情境示意圖／Ingimage

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬食物中毒案，大分縣政府調查後表示，問題出在用來煮料理或飲用的泉水檢查出有諾羅病毒，至少618人出現食物中毒症狀。

日本讀賣新聞報導，大分縣政府調查旅館「黑嶽莊」發生食物中毒案後說，用來煮料理或飲用的泉水查出含有諾羅病毒，推論可能是民眾飲食、喝泉水導致食物中毒。

截至8月29日，出現腹瀉、嘔吐等症狀者至少有來自23道府縣的共有618人，這些人是8月3日至12日之間喝了旅館「黑嶽莊」腹地的泉水，或是吃了用泉水煮的料理。從部分患者體內查出諾羅病毒。

大分縣政府在事發後已經對旅館祭出8月13日至15日停業3天的行政處分，旅館16日後也持續自主停業。

料理 日本 諾羅病毒 食物中毒

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